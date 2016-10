Hashimoto-Thyreoiditis: Warum Mikronährstoffe wichtig sind

Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen des Menschen. Sie ist auch eine wesentliche Ursache für die Schilddrüsenunterfunktion. Man kann davon ausgehen, dass etwa 10 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens diese Autoimmunerkrankung entwickeln, wobei Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer.

(firmenpresse) - Die Hashimoto-Thyreoiditis geht mit einem gestörten Antioxidantienstatus einher, d.h. es besteht eine erhöhte Bildung von Sauerstoffradikalen (ROS) und eine Störung des antioxidativen Systems. Aus diesem Grund ist eine gute Versorgung mit antioxidativen Mikronährstoffen für die Prävention und Behandlung der Hashimotoerkrankung von zentraler Bedeutung.



Auch Vitamin D ist erforderlich zur Prävention von Autoimmunerkrankungen. Eine Metaanalyse chinesischer Wissenschaftler hat gezeigt, dass niedrige Spiegel von Vitamin D mit Schilddrüsen-Autoimmunerkrankungen assoziiert waren. Bei Patienten mit Autoimmunthyreoiditis wurden auch erhöhte Homocysteinspiegel, ein Vitamin-B12-Mangel und ein Eisenmangel nachgewiesen. In mehreren Studien erwies sich auch eine Supplementierung von Selen als nützlich bei der Behandlung einer Autoimmunthyreoiditis.



Grundsätzlich spielen für die Schilddrüsenfunktion viele Mikronährstoffe eine Rolle. Eine gute Eisenversorgung ist wesentlich, da das Enzym Thyreoperoxidase eisenabhängig ist. Auch Vitamin A kann den Stoffwechsel der Schilddrüsenhormone beeinflussen.



Eine Supplementierung mit Mikronährstoffen sollte aber nur auf der Basis einer vorangehenden Mikronährstoffanalyse erfolgen, wie z.B. dem DCMS-Neuro-Check. Autor: Dr. med. Hans-Günter Kugler.





Referenz:

• Małgorzata Włochal et al.: The effects of vitamins and trace minerals

on chronic autoimmune thyroiditis. Journal of Medical Science 2 (83) 2014

• Wang YP et al.: Hemoglobin, iron, and vitamin B12 deficiencies and high blood homocysteine levels in patients with anti-thyroid autoantibodies. J Formos Med Assoc. 2014 Mar;113(3):155-60.



Weitere Infos:

- Praxis für Mikronährstoffmedizin -

Diagnostisches Centrum für Mineralanalytik

und Spektroskopie DCMS GmbH

Löwensteinstraße 9

D-97828 Marktheidenfeld

Tel. +49/ (0)9394/ 9703-0

www.diagnostisches-centrum.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.diagnostisches-centrum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Diagnostische Centrum für Mineralanalytik und Spektroskopie DCMS GmbH ist eine Praxis für Mikronährstoffmedizin und führt orthomolekulare Laboruntersuchungen durch: Bestimmt werden u.a. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren im Blut. Es werden Mikronährstoffprofile für bestimmte Erkrankungen und Organsysteme angeboten, wie z.B. für das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, das Immunsystem, für den Bewegungsapparat oder bei ADHS. Aufgrund des Analysenergebnisses wird ein persönlicher Befundbericht mit genauer Therapieempfehlung erstellt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Diagnostisches Centrum für Mineralanalytik und Spektroskopie DCMS GmbH

Datum: 11.10.2016 - 12:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1410722

Anzahl Zeichen: 2372

Kontakt-Informationen:

Firma: Diagnostisches Centrum für Mineralanalytik und Spektroskopie DCMS GmbH

Ansprechpartner: Karin Großhardt

Stadt: Marktheidenfeld

Telefon: +49/ (0)9394/ 9703-0



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung