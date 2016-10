Best Practice: VW-Händler fahren ab auf „Wir sind Volkswagen“

Bonus-Programme müssen nicht kompliziert sein. Mit „Wir sind Volkswagen“ zeigt getmore media, wie einfach Verkaufswettbewerbe heute funktionieren können.

Auf großen Anklag stieß der von getmore media organisierte Verkäuferwettbewerb.

Für den Volkswagen-Konzern in Österreich hat getmore media einen klassischen Ansatz der Incentivierung mit zeitgemäßen Möglichkeiten kombiniert. Das Ziel: VW-Händler dauerhaft und immer wieder zu Höchstleistungen anzuspornen und den Absatz anzukurbeln.



Für den Volkswagen-Konzern in Österreich hat getmore media einen klassischen Ansatz der Incentivierung mit zeitgemäßen Möglichkeiten kombiniert. Das Ziel: VW-Händler dauerhaft und immer wieder zu Höchstleistungen anzuspornen und den Absatz anzukurbeln.

Teilnehmer registrieren sich auf der Website www.wirsindvolkswagen.com. Jeder Verkauf eines Neuwagen oder Jungwagens im Wettbewerbszeitraum wird honoriert.



Jeweiliger Wettbewerbszeitraum ist das laufende Quartal. Die Wertung wird wöchentlich aktualisiert und ist für alle Teilnehmer auf der Website einsehbar. Dabei spielen die Teilnehmer nicht gegeneinander. Für jedes verkaufte Fahrzeug ist ein Punktwert hinterlegt. Je nach Fahrzeugklasse werden 10, 20 oder 20 Punkte gutgeschrieben. Ab einem Punktestand von 300 Punkten können die Punkte in hochwertige Prämien eingetauscht werden. Auch schon während der Laufzeit.



Für eine optimale Darstellung auch auf mobilen Anwendungen ist die Website im responsive design aufgesetzt.



„Der Aufwand für eine solche Verkäufer-Initiative ist geringer als bei lang laufenden Kundenbindungsprogrammen und daher selbst für mittelständische Unternehmen attraktiv“, sagt Projektbetreuer Kai Stamm. Hinzu komme „eine geringe Vorlaufzeit, so dass Wettbewerbe dieser Art auch kurzfristig umsetzbar sind.“



Bei Volkswagen Österreich zeigt man sich jedenfalls sehr zufrieden. Die hinter dem Wettbewerb stehende Agentur ist jedoch nicht allein auf den Automobilsektor ausgerichtet, sondern erfüllt branchenübergreifend die Anforderungen einer Vielzahl an Anwendern.



Parameter wie Laufzeit, Bonus-Schwellen, Preise etc. kann der Kunde frei wählen. Auf Wunsch sind auch Auswertungen nach Umsatz, Anwender und auf Artikelebene sowie nach Zeiträumen möglich.

Sobald die Rahmenbedingungen definiert sind, steht einem Go-Live nichts mehr im Weg.



Auftraggeber schätzen den geringen Aufwand eines solchen Programms. Denn: Auch das Verwalten, Bereitstellen und Versenden der Prämien erledigt getmore media.





getmore media ist eine Spezialagentur für loyalty- und rewarding-Programme. Ob Prämienkatalog, Bonussystem oder online Incentive bzw. Wettbewerb - in diesen Bereichen verfügt die Agentur über langjährige Erfahrung. Das Unternehmen berät namhafte Kunden in Deutschland und Österreich und gestaltet besonders attraktive Prämienprogramme und Incentivesysteme.

Kommentare zur Pressemitteilung