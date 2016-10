Siemens Real Estate setzt weltweit Planon-Software zum Immobilien-Management ein

~ Harmonisierung und Standardisierung von Geschäftsprozessen,

Im Zuge des Projektes ONE Global, mit dem Siemens Real Estate

(SRE) die Harmonisierung und Standardisierung seiner

Geschäftsprozesse und Services auf der Basis einer globalen Real

Estate-Lösung vorantreibt, wird das Unternehmen zukünftig weltweit

die Planon-Standardsoftware einsetzen. Bei der Software handelt es

sich um ein sogenanntes Computer Aided Facility Management (CAFM) (ht

tp://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/knowledge-center/glossar/cafm/

?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Sieme

ns_Real_Estate_deploys_Planon_real_estate_management_software_worldwi

de), das ein effizientes Management über den gesamten

Immobilienlebenszyklus unterstützt. Die Cloud-basierte Software wird

in die IT-Landschaft des Siemens-Konzerns integriert. Das Ziel

besteht darin, ein weltweit einheitliches, zentrales und integriertes

System zur Unterstützung der SRE-Geschäftsprozesse zu definieren und

Aktuell managt SRE rund 15 Mio. Quadratmeter an Büro-, Industrie-,

Produktions- und Spezialflächen an den über 2.400 Standorten der

Siemens AG weltweit.



Dr. Stephan Jakoby, Chief Financial Officer der Siemens Real

Estate erläutert dazu:



"Die von Planon angebotene Lösung ermöglicht es uns, aus einem

weltweit einheitlichen System heraus unsere Real

Estate-Geschäftsprozesse rund um den gesamten Lebenszyklus einer

Immobilie zu unterstützen. Dies wird eine herausragende

Produktivitätsmaßnahme für uns, die uns erlaubt, das Corporate Real

Estate-Geschäft optimal und zukunftsorientiert zu managen. Auf der

einen Seite werden wir unsere IT-Kosten erheblich reduzieren, auf der

anderen Seite werden wir durch die Standardisierung und

Simplifizierung der Prozesse den effektiven Arbeitsaufwand unserer



operativen Einheiten deutlich absenken."



Stephan Mau, Geschäftsführer und General Manager Planon CE,

ergänzt: "Siemens Real Estate bekommt mit Planon einen innovativen,

weltweit aufgestellten Partner und ein integriertes, zukunftsfähiges

CAFM-System, das als Single-source-of-truth (http://planonsoftware.co

m/de/uber-planon/warum-planon/?utm_source=Press-release&utm_medium=Pr

ess-release&utm_campaign=Siemens_Real_Estate_deploys_Planon_real_esta

te_management_software_worldwide) alle Nutzer weltweit auf einer

zentralen Plattform verbindet. Durch die Orientierung an den

vorkonfigurierten Standardprozessen und die Nutzung in der Cloud

profitiert Siemens Real Estate zudem von einer einfachen

Update-Fähigkeit und niedrigeren Total Cost of Ownership."



Über Planon



Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich CAFM-Software ist Planon

der weltweit führende Anbieter von Software für Organisationen die

ihre Arbeitsumgebung, die dazugehörigen Services und technischen

Betriebsmittel optimieren wollen. Planon liefert innovative

Softwarelösungen, bewährte Best Practices und professionelle

Dienstleistungen, die zur Steigerung von Produktivität und

Kosteneffizienz beitragen. Gartner - das führende und unabhängige

Technologie Marktforschungsinstitut - bewertet die Planon CAFM

Software seit Jahren als internationalen Marktführer im Magic

Quadrant für Integrated Workplace Management Systems (IWMS). Um mehr

über die Planon CAFM Software zu erfahren, besuchen Sie bitte

planonsoftware.com (http://www.planonsoftware.com/de).







