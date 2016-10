EINLADUNG: ERGEBNISSE VON SCOR IM DRITTEN QUARTAL 2016

(Thomson Reuters ONE) -





Einladung

11. Oktober 2016





ERGEBNISSE VON SCOR IM DRITTEN QUARTAL 2016







EINLADUNG ZUR ANALYSTEN- UND INVESTORENPRÄSENTATION SOWIE ZUR TELEKONFERENZ







am Donnerstag, den 27. Oktober 2016



um 9:30 Uhr (MEZ)







Die Konferenzsprache ist Englisch. Im Anschluss an die Telefonkonferenz findet

eine Fragerunde statt.





Die Pressemitteilung und die Präsentation werden am 27. Oktober 2016 spätestens

um 7:30 Uhr (MEZ) auf unserer Internetseite veröffentlicht.





Sie können an der Präsentation wie folgt teilnehmen:



· Über unsere Website, www.scor.com, live oder als Archivversion



· Per Telefon, live oder als Archivversion (siehe Telefonnummern auf der

folgenden Seite)











*



* ***** *











Telefonkonferenz auf Englisch - 9:30 Uhr (MEZ)







· Auf der SCOR-Homepage





Besuchen Sie www.scor.com und verfolgen Sie die Übertragung der Konferenz auf

Englisch. Sie können zudem sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit den

Ergebnissen im dritten Quartal 2016 der SCOR-Gruppe herunterladen.







* Per Telefon







Wählen Sie bitte 10 Minuten vor der Konferenz folgende direkte Durchwahl an:







+----------------+----------------------+-------------+

| Lage | Telefonnummer | Zugangscode |

+----------------+----------------------+-------------+

| Frankreich | +33 (0)1 76 77 22 75 | 7177157 |

+----------------+----------------------+-------------+

| Deutschland | +49 (0)69 2222 13420 | 7177157 |

+----------------+----------------------+-------------+



| Asien | +852 3018 8767 | 7177157 |

+----------------+----------------------+-------------+

| Schweiz | +41 (0)22 567 5729 | 7177157 |

+----------------+----------------------+-------------+

| Großbritannien | +44 (0)203 043 2003 | 7177157 |

+----------------+----------------------+-------------+

| USA | +1 719-457-2086 | 7177157 |

+----------------+----------------------+-------------+







Rufen Sie, wenn möglich, von einem Festnetzanschluss an, um eine bestmögliche

Tonqualität sicherzustellen.



Die Vermittlung wird Sie fragen, an welcher Konferenz Sie teilnehmen wollen.

Bitte teilen Sie ihr mit: "Konferenz SCOR".



Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, dem Executive

Committee der SCOR Fragen zu stellen.



Nach Konferenzende und bis einschließlich 11. November 2016 können Sie sich die

Konferenz unter folgenden Telefonnummern anhören:







+----------------+-----------------------+-------------+

| Lage | Telefonnummer | Zugangscode |

+----------------+-----------------------+-------------+

| Frankreich | +33 (0) 1 70 48 00 94 | 7177157 |

+----------------+-----------------------+-------------+

| Deutschland | +49 (0) 69 2000 1800 | 7177157 |

+----------------+-----------------------+-------------+

| Asien | +852 3008 0334 | 7177157 |

+----------------+-----------------------+-------------+

| Schweiz | +41 (0) 22 567 5709 | 7177157 |

+----------------+-----------------------+-------------+

| Großbritannien | +44 (0) 207 984 7568 | 7177157 |

+----------------+-----------------------+-------------+

| USA | +1 719-457-0820 | 7177157 |

+----------------+-----------------------+-------------+















Ansprechpartner











Bertrand Bougon



Head of Investor Relations



& Rating Agencies



+33 (0)1 58 44 71 68



bbougon(at)scor.com







www.scor.com



Bildergalerie SCOR



Twitter: (at)SCOR_SE









SCOR Invitation:

http://hugin.info/143549/R/2048202/765770.pdf







This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: SCOR via GlobeNewswire















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.scor.com/en.html



Dies ist eine Pressemitteilung von

SCOR

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 11:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1410731

Anzahl Zeichen: 5029

Kontakt-Informationen:

Firma: SCOR

Stadt: Paris





Diese Pressemitteilung wurde bisher 20 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung