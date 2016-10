Von der Erbschaft bis zur Bestattung: Neues Online-Verbraucherportal klärt auf

Wie sind meine Hinterbliebenen versorgt? Möchte ich im Eichensarg oder in der Urne die letzte Ruhe finden? Antworten gibt jetzt ein neues Verbraucherportal unter www.vorsorgeweitblick.de

(firmenpresse) - Das Portal will das Thema Vorsorge ins Blickfeld der Verbraucher rücken. Sie sollen Weitblick erhalten für Erbschaft, Tod und Bestattung. Dabei handelt es sich um ernste Themen, denen sich das Onlinemagazin ganz unbefangen und durchaus auch unterhaltsam nähern will. Infografiken, Bilder und Videos sollen dabei unterstützen.



Unbefangen und unterhaltsam



So präsentiert ein Beitrag skurrile Todesanzeigen. Im Interview erklärt eine Expertin, wie man sich vor Erbschulden schützen kann. Anschaulich zeigt das Magazin, welche Kosten mit einer Bestattung auf die Hinterbliebenen zukommen. Ein Ratgeberbeitrag erläutert, worauf es beim Schreiben des Testaments ankommt. Oder: Im Interview erklärt eine Expertin, wie man sich vor Erbschulden schützen kann. Jede Woche werden neue Beiträge veröffentlicht. Zusätzlich bietet das Portal einen animierten Bestattungskostenkalkulator. Nutzer können damit spielerisch die Kosten ihrer Bestattung schätzen. Angesprochen werden Best Ager, also Frauen und Männer ab 55 Jahren.



Über die LV 1871



Das neue Verbraucherportal ist ein Service der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871). Die LV 1871 ist Spezialist für innovative Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit verpflichtet sich die LV 1871 in hohem Maße den Interessen ihrer Kunden, die von unabhängigen Versicherungsvermittlern beraten werden.







LV 1871

Maximiliansplatz 5, 80333 München

LV 1871

Julia Hauptmann

München

