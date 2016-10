Distec präsentiert neue POS-Line V2-Serie

Industrie-Monitore zeichnen sich durch Robustheit, hohe Flexibilität und einen großen Anwendungsbereich aus

Die Industrie-Monitore der neuen POS-Line V2-Serie von Distec sind robust und flexibel.

(firmenpresse) - Die Distec GmbH - führender deutscher Spezialist für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen - stellt die neue POS-Line V2-Serie mit Industrie-Monitoren von 15 bis 24 Zoll vor. Bei der Weiterentwicklung der bewährten Produktfamilie kombiniert Distec neueste Technologie mit aktuellem, ansprechendem Design. "Die neuen POS-Line-Monitore sind die perfekte Lösung für alle, die sich ein robustes Metallgehäuse, Zuverlässigkeit im Betrieb und je nach Anwendung eine Auswahl unterschiedlicher Controller- und Front-Optionen wünschen", erläutert Daniel Fichter, R&D Project Manager bei der Distec GmbH. "Neu sind unter anderem das optimierte Aluminium-Gehäuse mit geringerem Gewicht und vergrößertem Temperaturbereich, die vereinfachte Montage für flexiblen Einbau ohne Montagewinkel sowie die PCAP-Touch-Technologie für 10 Finger." Typische Einsatzbereiche der POS-Line V2-Serie reichen von Industrieanwendungen über Point-of-Sale bis zu digitaler Beschilderung.



Optimiertes Gehäuse, vereinfachter Einbau und vergrößerter Temperaturbereich



Das neue Aluminium-Gehäuse der POS-Line V2-Serie besticht durch eine robuste, hochwertig gepulverte Oberfläche und reduziert das Gesamtgewicht der Monitore gegenüber der Vorgängerversion um circa 50 Prozent. Zudem ermöglicht es den Einsatz in Umgebungstemperaturen von bis zu 60°C und bietet aufgrund des geschlossenen Gehäuses einen frontseitigen IP-Schutz bis zu IP65. Auch den Einbau hat Distec weiter vereinfacht: Ohne jegliche Montagewinkel lassen sich die neuen Front-Optionen mit den OpenFrame-Geräten verbinden und bieten damit neben einer schnellen, einfachen Installation eine herausragende optische Erscheinung. "Gleich ob Anwender unsere Monitore in ihre Maschinen, Möbel oder Wände integrieren oder als Desktop-Monitore nutzen, mit den Optionen Front-Plate/-Bezel, Rackmount- oder dem TrueFlat-Glas bieten wir die passende Lösung", ergänzt Daniel Fichter. Die Monitore und Front-Optionen lassen sich auch jederzeit mit einem entspiegelten Sicherheitsglas oder einem Touch-Sensor kombinieren.





PCAP-Touch-Bedienung für 10 Finger



Für die POS-Line V2-Serie stellt Distec die neueste PCAP-Touch-Technologie, die 10 Finger gleichzeitig erkennt, zur Verfügung. Die hohe Transparenz der Touchsensoren führt in Kombination mit dem entspiegelten Sicherheitsglas zu einem erstklassigen Bildeindruck und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit.



Steuern mit leistungsfähigen Controllern und langen Lebenszyklen



Seit über 20 Jahren entwickelt Distec eigene TFT-Controller und entkoppelt sich so von den oftmals kurzen Lebenszyklen asiatischer Controller. Mit der Videokarte PrismaMEDIA-ECO bietet Distec DisplayPort-, HDMI- oder auch VGA-Anschlüsse. Der eigene Mediaplayer VideoPoster-III ist eine ideale Lösung zum Abspielen von Full-HD-Videos oder der Anzeige von Bildern.



Leistungsfähige PC-Plattformen runden das Angebot an Controllern für die neue POS-Line V2-Serie ab. Im unteren Leistungsbereich bietet Distec eine moderne und energiesparende Atom-Baytrail-Architektur mit 4 CPU-Kernen. Passive Kühlung, ein weiter Bereich für die Betriebsspannung und zwei LAN-Schnittstellen sind wesentliche Eigenschaften des Monitors. Im oberen Leistungsbereich stehen aktuelle Core-i5/i7 CPUs bereit. Auf Wunsch installiert Distec ein Windows-Betriebssystem ab Werk. Alle PC-Lösungen besitzen 4GB Arbeitsspeicher und bieten mit einer 128GB mSATA-Festplatte einen schnellen und großen Speicherplatz. Für das drahtlose Vernetzen einer IQ-Lösung gibt es die WLAN-Option.



Die Monitore der neuen POS-Line V2-Serie sind ab Oktober 2016 lieferbar.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.distec.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Distec

Die Distec GmbH ist ein Unternehmen der Data Display Group (www.datadisplay-group.de), weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich TFT-Flachbildschirme und -Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen von der Baugruppe bis zum Fertigprodukt. Die innovativen Green-IT Systemlösungen basieren auf eigenen Hardware-Plattformen und steuern damit über eigene Software die Produkte der TFT-Partner Samsung, Innolux, Kyocera, Mitsubishi und ausgewählte Produkte anderer TFT-Hersteller an. Die Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt entwickelt Data Display in eigenen Designzentren in Germering, Istanbul (Türkei) und Ronkonkoma (NY/USA). Das Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen und Assemblierung von Monitorsystemen auch die Produktion von Fertigprodukten sowie einen kompletten After-Sales-Service mit RMA-Abwicklung, Reparatur und technischem Support. Seit dem 01.01.2016 ist die Distec GmbH ein Mitglied der Fortec Group und kann auf die Produkte, Dienstleistungen und das Knowhow eines umfangreichen Hightech Firmennetzwerks zurückgreifen. Eine perfekte Ergänzung zum bestehenden Produktportfolio. Weitere Informationen unter http://www.distec.de .



Die Produkte der Data Display Group sind erhältlich bei:

Europa: Distec GmbH, Germering

Europa - Bereich Digital Signage: Data Display Solution, Eisenach

Italien: REM Italy s.a.s. di Michieletto Flavio & C., Trebaseleghe

UK und Benelux: Display Technology, Rochester

Türkei und naher Osten: Display Görüntüleme Teknolojileri A.S.

Nordamerika: Apollo Display Technologies, Ronkonkoma NY

Dies ist eine Pressemitteilung von

Distec GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ahlendorf communication

Mandy Ahlendorf

Schiffbauerweg 5F

82319 Starnberg

ma(at)ahlendorf-communication.com

+4981519739098

www.ahlendorf-communication.com



Datum: 11.10.2016 - 13:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1410776

Anzahl Zeichen: 3863

Kontakt-Informationen:

Firma: Distec GmbH

Ansprechpartner: Christina Sicheneder

Stadt: Germering

Telefon: +49 89 89 43 63 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung