TENTE-ROLLEN auf der Medica 2016: Neues Messekonzept mit Innovationsplattform

(firmenpresse) - Wermelskirchen, 11. Oktober 2016 – Mit einem unkonventionellen Messekonzept erwartet die TENTE-ROLLEN GmbH ihre Besucher auf der Medica (14.-17.11.2016), Düsseldorf, in Halle 14, Stand 12. Der Marktführer für Räder und Rollen in der Medizintechnik bietet ein breites Produktportfolio mit innovativen Lösungen für Kranken- und Pflegebetten, medizintechnische Geräte, Großküchen und Wäschereien. Auf der Fachmesse wird TENTE in einem Think Tank zukünftige Anforderungen in Pflege, Krankenhaus und Praxis mit seinen Kunden diskutieren und gemeinsam nach neuen Partnerschaften und Lösungen forschen.



Intelligente Mobilitätslösungen



TENTE-Kunden haben in der Concept Area die Gelegenheit, ihre Vorstellungen und Anregungen selbst einzubringen. An einem 3D-Screen werden mögliche Projekte der Zukunft simuliert, neue Geschäftsmodelle durchgespielt und die medizinische Arbeitswelt erlebbar gemacht. Kunden können in der Ideenschmiede über alle denkbaren Zukunftsthemen der Medizintechnik wie Elektromobilität, FDS-Systeme und die Vernetzung von Gegenständen und Geräten diskutieren und Visionen austauschen, wie sich die medizinische Arbeitswelt effizienter und flexibler gestalten lässt. Im Wechselspiel mit Kunden möchte TENTE Impulse geben und auch aufnehmen. Dabei können Innovationen entwickelt werden, die noch nie zuvor bedacht wurden.



Blaupause für künftige Entwicklungen



Die Hersteller von Betten und Gerätewagen sind das Bindeglied zum Kunden und kennen die Bedürfnisse des Marktes genau. Daher sind sie wichtigster Dialogpartner, wenn es um zukünftige Entwicklungen geht. Aus jahrelanger Erfahrung am Markt weiß TENTE genau um die verschiedenen Anwendungen für die Rollen-Systeme im Medizintechnikmarkt. Nach der Messe wird TENTE die Anforderungen von morgen noch besser kennen. Die im Dialog ermittelten Zukunftstrends werden im Nachgang veröffentlicht und mit der Branche geteilt.



Produkt-Highlight LEVINA scan



Als Messe-Neuheit stellt TENTE die absolut metallfreie Rolle LEVINA scan vor: Die Rolle enthält keinen Restmagnetismus und ist damit MRT-kompatibel. Sie lässt sich im gesamten Bereich der Radiologie problemlos an allen Apparaten einsetzen. Anwendungsfelder sind zum Beispiel Kontrastmittelinjektionspumpen, Patientenliegen und -rollstühle, Infusionsständer oder Anästhesiegeräte. In einigen Ländern sind Gegenstände mit Restmagnetismus bei Radiologie-Untersuchungen komplett untersagt – Hersteller, die etwa nach Japan exportieren, können diese Anforderung künftig erfüllen. Die Rollen von TENTE sind bekannt für ihre Sicherheit, extreme Haltbarkeit, Stabilität und Präzision und garantieren den höchsten Komfort für Krankenhausmitarbeiter und Patienten.





TENTE auf der Medica, 14.-17. November 2016, Messegelände Düsseldorf:

Halle 14, Stand 12



Für Pressevertreter findet ein Pressetreff am Montag, den 14.11.2016 ab 10:00 Uhr statt. Für weitere Informationen oder zur Terminabsprache steht Ihnen Frau Jasmina Vukovic unter jvukovic(at)tente.de oder unter der Rufnummer: 0 21 96 / 99 380 zur Verfügung.

Über TENTE-ROLLEN:

TENTE ist ein weltweit tätiger Hersteller innovativer und qualitativ hochwertiger Räder und Rollen für die Bereiche Medical, Institutional und Industrial. Insgesamt führt das Unternehmen 27 Tochtergesellschaften, ist in mehr als 100 Ländern aktiv und hat mehr als 1.330 Mitarbeiter. Die TENTE-ROLLEN GmbH ist das größte Tochterunternehmen der TENTE International GmbH (Köln) und beschäftigt in Deutschland mehr als 450 Mitarbeiter. Seit 1923 arbeitet das Familienunternehmen im Bergischen Land an der Verbesserung von Rädern und Rollen und bietet vielfältige Varianten und Maßanfertigungen an. Im medizinischen Bereich ist TENTE mit seinen patentierten zentralfeststellbaren Rollen für Krankenhaus- und Pflegebetten Weltmarktführer und zählt zu den „Hidden Champions“. Durch stetige Innovationen, ausgereifte Produkte und eine hohe Qualität bietet TENTE ein ausgewogenes und umfassendes Leistungsspektrum an Rädern und Rollen und gehört zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich.

Weitere Informationen unter: www.tente.com



