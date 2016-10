Keine Bühne für Walmörder? - Absagen nach Boykott-Aufrufen gegenüber der Färöer-Band TYR

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Das Hagener Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) hatte nach Bekanntgabe der Europatour der international bekannten Färöer-Metal-Band TYR für November 2016 mehrfach auf seiner Facebook-Seite aufgerufen, die entsprechenden Musikclubs zu bitten, aus Tierschutzgründen die Auftritte der Band von der nordatlantischen Inselgruppe abzusagen. ??



Der WDSF-Boykott-Aufruf beruht darauf, dass der Frontmann von TYR, Heri Joensen, die alljährlichen hundertfachen Tötungen von Grindwalen ("grind") propagiert und an Ausweidungen der Meeressäuger teilgenommen hat sowie die Abschlachtungen in den Songs der Band verherrlichen würde. Ein Foto mit ihm und einem getöteten Grindwal postete Joensen selbst auf seiner Facebook-Seite und schrieb: "Real men kill their own meat like this long-fined pilot whale.? (Ein wahrer Mann tötet sein eigenes Fleisch wie diesen Pilotwal). ??



Nach Tausenden von Protesten haben sechs Clubs mit ihren Veranstaltern in Deutschland die geplanten Auftritte von TYR wieder abgesagt. Der Logo-Club in Hamburg erhielt daraufhin alleine über 1.700 positive Likes. Einnahmen von insgesamt rund 10.000 Zuschauern entfallen damit für die Band und die Veranstalter anlässlich der geplanten Tour in Deutschland.



??Ursprünglich hatte auch der Club from Hell in Erfurt dem WDSF schriftlich zugesagt, dass die Färöer-Band abgesagt sei. Auf der Homepage dieses Clubs heißt es nun:"Nach den Verwirrungen um den Auftritt der Band Tyr können wir hier an dieser Stelle sagen dass wir uns als Club nach langem Überlegen und Feedbackauswertung entschlossen haben das Konzert komplett mit Tyr an Bord durchzuziehen."??Seitdem entbrannte ein Proteststurm und der Club from Hell sackte in seinen Facebook-Bewertungen erheblich ab. ?Einfach nur charakterlos? und ?Walmördern eine Bühne anbieten? So einen Klub betrete ich nicht! NEVER !!!? heißt es neben hunderten anderer Kritiken nach dem Rückzieher des Musikclubs auf der Facebook-Clubseite



Jürgen Ortmüller, Geschäftsführer des WDSF: ?Nachdem wir durch intensive Interventionen erreichen konnten, dass Kreuzfahrtunternehmen wie Aida, Costa und HapagLloyd aus Tierschutzgründen die Färöer-Inseln nicht mehr anlaufen, ist dieser weitere erfolgreiche Boykott-Aufruf vielleicht die einzige Sprache, die auf den Färöer-Inseln verstanden wird, damit sie das alljährliche und hundertfache brutale Abschlachten von intelligenten Meeressäugern endlich stoppen.???





In der Schweiz sollen anlässlich eines geplanten Auftritts der Farör-Band TYR und zum WM-Qualifikationsspiel im November Demonstrationen vor einem Musikclub in Zug und vor dem Fussballstadion in Luzern stattfinden. In den Niederlanden stoppte der Club Gebr. de Nobel in Leiden ebenfalls den Bandauftritt.??



Hintergrund-Infos zum Thema auf der WDSF-Homepage:?

http://www.wdsf.eu/index.php/aktionen/faeroeer-walfang/boykott-faeroeer-band-ty-r





Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/wdsf/pressreleases/keine-buehne-fuer-walmoerder-absagen-nach-boykott-aufrufen-gegenueber-der-faeroeer-band-tyr-1599719) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Wal- und Delfinschutz-Forum gUG (WDSF) (http://www.mynewsdesk.com/de/wdsf).



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/lqz9na



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/kultur/keine-buehne-fuer-walmoerder-absagen-nach-boykott-aufrufen-gegenueber-der-faeroeer-band-tyr-36625





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/kultur/keine-buehne-fuer-walmoerder-absagen-nach-boykott-aufrufen-gegenueber-der-faeroeer-band-tyr-36625



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das WDSF kooperiert international mit Wissenschaftlern, Politikern, anderen Organisationen und Wal- u. Delfinschützern. Das WDSF ist keine Mitglieder/Spenden-Organisation und unabhängig von anderen Institutionen. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer unterstützen die WDSF-Aktionen. Aufgrund des notariellen Gesellschaftsvertrages beziehen weder die WDSF-Geschäftsführung noch andere Personen Gehälter oder Zuwendungen. Der Verwaltungsaufwand ist daher äußerst gering. Das WDSF arbeitet in seinem Kuratorium ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern, Fachleuten, Wissenschaftlern und (Meeres-)Biologen zusammen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Wal- und Delfinschutz-Forum gUG (WDSF)

PresseKontakt / Agentur:

Wal- und Delfinschutz-Forum gUG (WDSF)

Jürgen Ortmüller

Möllerstr. 19

58119 Hagen

wds-forum(at)t-online.de

0049/(0)2334/919022 tel

http://shortpr.com/lqz9na



Datum: 11.10.2016 - 13:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1410795

Anzahl Zeichen: 3938

Kontakt-Informationen:

Firma: Wal- und Delfinschutz-Forum gUG (WDSF)

Ansprechpartner: Jürgen Ortmüller

Stadt: Hagen

Telefon: 0049/(0)2334/919022 tel





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung