Deutschlandweite Verbraucherstudie: eprimo erhält Auszeichnung "Höchste Kundentreue"

(Bildquelle: eprimo GmbH)

(firmenpresse) - - Acht Millionen Kundenstimmen in sozialen Medien ausgewertet

- Größte Untersuchung zur Markenbindung aus Verbrauchersicht

- Prädikat "Herausragend" für eprimo



Neu-Isenburg, 11. Oktober 2016. Das Wirtschaftsmagazin Focus-Money hat den Energiediscounter eprimo im Rahmen von DEUTSCHLAND TEST mit dem Siegel "Höchste Kundentreue" und dem Prädikat "Herausragend" ausgezeichnet (Focus 40/2016). Die Studie zur Kundentreue wurde 2016 erstmals durchgeführt und ist laut Magazin die größte Untersuchung zur Markenbindung aus Verbrauchersicht in Deutschland.



Focus-Money und DEUTSCHLAND TEST haben mithilfe einer Webanalyse vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 über acht Millionen Kundenstimmen in den sozialen Medien ausgewertet. Auf dem Prüfstand standen 1.000 Marken aus 82 Branchen. Die entscheidende Frage der Studie: Wer hat in Deutschland die treuesten Kunden?



Loyalität und Wiederkauf stehen für hohe Markentreue



Die Aussagen im Netz wurden in den drei Kategorien Kaufentscheidung, Zufriedenheit sowie Loyalität und Wiederkauf bewertet. Dabei lag der Schwerpunkt auf Loyalität und Wiederkauf, dem wesentlichen Faktor für Markentreue. "Es gibt keine größere Bestätigung für ein Unternehmen als die Treue seiner Kunden", betont Frank Pöpsel, Chefredakteur Focus-Money. Dies sei zugleich ein sicheres Signal für andere Kunden, dass sie bei eprimo gut aufgehoben sind.



"Die Ergebnisse der Studie bestätigen unser Bestreben, den bestehenden Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sind ein großes Lob für unser eprimo-Team", freut sich Dr. Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.





http://www.eprimo.de/



eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Öko-Produkte im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von Öko-Energie.

eprimo GmbH

eprimo GmbH

Jürgen Rauschkolb

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

Juergen.Rauschkolb(at)eprimo.de

069/697670-150

http://www.eprimo.de/



