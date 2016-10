wize.life ist das neue seniorbook

(ots) - Der Name des sozialen Netzwerks seniorbook hat

sich geändert: Die neue Internet-Adresse lautet http://wize.life und

löst http://www.seniorbook.de ab. Damit kommt das Münchner

Unternehmen einem Rechtsstreit mit Facebook wegen der Endung "book"

zuvor. "Wir stecken weder Geld, Zeit noch Energie in eine juristische

Auseinandersetzung. Wir entscheiden lieber selbst und werden unseren

Weg unter wize.life erfolgreich fortsetzen", sagt Thomas Bily,

Vorstand und Gründer von seniorbook.



Das Unternehmen nützt das Re-Branding, um das Portal durch neue

Optik und Features noch einladender zu gestalten und seinen

Wachstumskurs zu forcieren. Seit Anfang 2016 wuchs die Reichweite der

Vorgänger-Marke seniorbook von 1,3 Millionen Visits im Monat (IVW

12/15) auf 5,9 Millionen Visits (IVW 09/16). Die Reichweite wurde

damit mehr als vervierfacht.



"Unsere Nutzer haben nach der Hektik ihrer privaten und

beruflichen Aufbaujahre den nötigen Freiraum und die Muse, sich zu

entfalten, sich auf neue Inhalte und neue Menschen einzulassen", sagt

Florian Festl, Chief Content Officer von wize.life.



"wize.life verwirklicht mit öffentlichen und privaten Bereichen,

mit Community-, Content- und Chat-Elementen ein möglichst offenes und

differenziertes Kommunikationsangebot für seine Nutzer", sagt

Produkt-Chef Alexander Schiechel. "Das entspricht der Vielfalt ihrer

Bedürfnisse und Lebensentwürfe."



wize.life hat 320.000 registrierte Nutzer. "Das Besondere an

wize.life ist die stark überdurchschnittliche Aktivität unserer

User", sagt Content-Chef Florian Festl. Unter den Stammnutzern

beträgt die durchschnittliche Verweildauer über 15 Minuten pro

Besuch. Das Portal erreicht inzwischen 32 Millionen monatliche

Seitenaufrufe.



Auch technisch wurde die Plattform für weiteres Wachstum

optimiert. "Die neue Cloud-Infrastruktur garantiert, dass auch unter



hoher Last Geschwindigkeit und Qualität in gewohnter Form erhalten

bleiben", sagt der technische Leiter, Markus Perl.



Die neue Brand wize.life startet als größtes und aktivstes

Netzwerk für Best Ager. "wize.life macht es sehr einfach, diese

Zielgruppe im Social Web anzusprechen, um Engagement und Response

auszulösen", so Thomas Bily.







