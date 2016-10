it-sa 2016: Wer nicht patcht zur rechten Zeit ....

Automatisiertes Patchmanagement von DeskCenter hält Release-Stände auf Desktops, mobilen Endgeräten und Servern in Netzwerk und Cluster aktuell und steigert so die Netzwerk-Sicherheit.

(firmenpresse) - Leipzig, 11. Oktober 2016 - Die DeskCenter Solutions AG präsentiert auf der it-sa ihre Lösungen für ein ganzheitliches und sicheres IT Lifecycle Management. Dazu integriert die DeskCenter Management Suite neben Inventarisierung und Lizenzmanagement ein umfassendes Software- und Patchmanagement. Die Suite weist aktiv auf potenzielle Sicherheitslücken hin und unterstützt bei der Behebung von Software-Schwachstellen. Zu den rund 1000 Kunden, die ihr IT Lifecycle Management mit DeskCenter sicher und effizient betreiben, gehören auch Agaplesion, FTE automotive, IMO Holding und das Landratsamt Augsburg.



Durch die zunehmende Verbreitung von Schadsoftware über Firmennetzwerke sind Unternehmen aller Größen stark gefährdet. Eine häufige Schwachstelle der IT-Sicherheit ist hierbei das Patchmanagement, denn veraltete Release-Stände oder abgekündigte Versionen sind Einfallstore für Angriffe von außen.



Aktuelle Release-Stände minimieren Sicherheitslücken

Mit der DeskCenter Management Suite managen Unternehmen Updates und Sicherheitspatches für Anwendungen und Betriebssysteme. Dabei ist es im laufenden Betrieb nicht einfach, den Überblick über alle neuen, von den Herstellern bereitgestellten Patches zu behalten und diese zeitnah einzuspielen. DeskCenter erleichtert deshalb ab dem kommenden Release den Abgleich sämtlicher aktuell am Markt verfügbaren Releases und Patches von über 14.000 Herstellern mit den im Unternehmen installierten Versionsständen.



Bereits die aktuelle Version DeskCenter Management Suite 10.3. erlaubt es, Anwendungen und Betriebssysteme nach Bedarf automatisiert auf Desktops und Server zu verteilen. Mittels intelligenter Installationsroutinen lassen sich auf gleichem Wege die aktuellsten Updates oder Patches automatisiert im Netzwerk verteilen und installieren. So stellen Unternehmen stets einen aktuellen Softwarestand sicher und minimieren damit Sicherheitslücken im Netzwerk.



Abgekündigte Software? Weg damit!

Zudem erkennt DeskCenter, auf welchen Geräten abgekündigte Versionen einer Software installiert sind. Weil der Hersteller für diese keine Patches mehr liefert, stellen sie eine besondere Sicherheitslücke dar. Entsprechend kann das betroffene Programm entweder deinstalliert oder auf den nächsten, vom Hersteller noch unterstützten Release-Stand upgegradet werden. Sind ausreichend Lizenzen vorhanden, kann das Upgrade mittels DeskCenter unmittelbar erfolgen. Durch den hohen Automatisierungsgrad sinkt der Arbeitsaufwand für den komplexen Prozess der Softwarebereitstellung und Fehler bei manuellen Eingriffen werden vermieden.





Integration sorgt für USB-Security

Ein weiteres, häufiges Einfallstor für Schadsoftware liefern USB-Sticks. Die DeskCenter Management Suite bietet deshalb Schnittstellen zu gängigen Sicherheitslösungen wie EgoSecure Data Protection. Damit werden im Unternehmen autorisierte USB-Sticks in der DeskCenter Management Suite komfortabel verwaltet und auf deren zulässige Verwendung überprüft.



Über Schnittstellen zu Spezialanwendungen wie beispielsweise AuReTo können sich Unternehmen mit geringem finanziellen und zeitlichen Aufwand ein zertifiziertes Information Security Management System (ISMS) zur Dokumentation von BSI-Grundschutz, ISO-27001- oder VDS-Audits aufbauen. Vorgestellt werden die beiden Addon-Lösungen von der Dögel GmbH, einem langjährigen Vertriebs- und Technologiepartner von DeskCenter.



Einladung zur it-sa

Interessierte Messebesucher der it-sa vom 18.-20. Oktober 2016 in Nürnberg finden DeskCenter in Halle 12.0, Stand 526. Am Mittwoch, den 19.10.2016 um 12:30 Uhr stellt Christoph A. Harvey in seinem Vortrag "SAM ist tot. Lang lebe Asset Management!" die Vorteile eines ganzheitlichen IT Asset Managements für IT-Sicherheit und Compliance vor.



Die Vereinbarung eines individuellen Gesprächs- und Präsentationstermins ist per E-Mail an sales(at)deskcenter.com oder telefonisch unter +49 341 392960-40 möglich. Weitere Informationen finden sich außerdem unter http://www.deskcenter.com/de/news-events/events.



"Mit der DeskCenter Management Suite verfügen unsere Kunden über eine ganzheitliche Basis für ihr gesamtes IT Lifecycle Management. Alle notwendigen Tools sind auf einer Plattform integriert und arbeiten optimal zusammen. Unternehmen begegnen damit Sicherheitsrisiken effektiv und gewährleisten zudem die Einhaltung der Compliance", erklärt Christoph A. Harvey, Chief Executive Officer, DeskCenter Solutions AG.





Die DeskCenter® Solutions AG ist ein international agierender, deutscher Softwarehersteller mit Sitz in Leipzig. Ihre technologisch führenden Lösungen für Unternehmen, öffentliche Organisationen und Cloud Service Provider bilden den gesamten IT Management Prozess ab. Hierzu gehören neben Assetmanagement, Lizenzmanagement, Softwareverteilung und OS Deployment auch ein leistungsfähiges Reporting, ein Service-Desk-Modul, Mobile Device Management und ein umfangreiches Realtime System Management. Alle Module sind ganzheitlich entwickelt, lassen sich aber auch einzeln einsetzen.



Nahezu 1.000 namhafte Kunden vertrauen auf die mehrfach preisgekrönte Software des 2007 gegründeten Unternehmens: darunter HEITEC, Kraft Foods, Lufthansa AirPlus, Sonax, Steinway & Sons oder Volkswagen.



Die Kunden von DeskCenter schätzen insbesondere den schnellen und kompetenten Support sowie die aktive Einbindung bei der Weiterentwicklung. Für eine optimale Betreuung der Kunden ist das Unternehmen weltweit durch ein leistungsfähiges Partnernetzwerk vertreten. Systemhäuser und Systemintegratoren, die innovative Managed Services anbieten, profitieren von einem attraktiven Partnerprogramm.



