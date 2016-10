SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 13.10.16 (Woche 41) bis Sonntag, 13.11.16 (Woche 46)

(ots) - Donnerstag, 13. Oktober 2016 (Woche

41)/11.10.2016



Geänderten Titel für SR beachten!



20.15 SR: mag's spezial: Menschen in ihrem Element



- zu Wasser, zu Lande und in der Luft



Donnerstag, 13. Oktober 2016 (Woche 41)/11.10.2016



Tagestipp



21.00 Heimatglühen



Moderation: Max Peter



Folge 1/3



Heimat entdecken ist das Motto des neuen Magazins "Heimatglühen"

im SWR Fernsehen. Am 13. Oktober um 21:00 Uhr startet die

dreiteilige, jeweils 45-minütige Sendereihe und präsentiert Menschen,

Geschichten und Orte im Südwesten, die Tradition und modernen Stil

auf besondere Art verbinden.



Die neue Heimatliebe boomt in vielen Bereichen des Lebens:

Traditionsstile mischen sich mit modernem Design, Heimatklang trifft

Rap-Musik, Trachtenmode trifft Fashion. Genuss geht neue Wege.



Hier treffen Alt und Neu, Tradition und Moderne aufeinander und

Heimatliebe verbindet dabei Generationen. Diesem Phänomen ist

"Heimatglühen" auf der Spur.



Moderator der Sendung ist Maximilian Peter. Ein neues

Fernsehgesicht, das bisher nur im Radio als Moderator zu hören war.

Der begeisterte Hockeyspieler und Trainer wurde 1983 in Heidelberg

geboren und studierte dort auch Germanistik und Musikwissenschaften.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: "Heimat ist da wo das Herz ist.

Jeder hat seine eigene Heimat, jeder liebt seine Heimat und ich will

den Zuschauern gerne das Gefühl geben was Heimat bedeutet, was Heimat

ist- und das machen wir jetzt hier."



Themen der Sendung sind unter anderem:



- "Frischer Wind für alte Reben" - Juliane Eller ist eine der

jüngsten Winzerinnen Deutschlands und Chefin im Familienbetrieb

- und damit von den eigenen Eltern. Die junge Frau aus Alsheim

in Rheinhessen hat das Weingut komplett umgekrempelt. Jetzt sind



Maschinen beim Anbau tabu und der Weinanbau nicht mehr

konventionell sondern ökologisch.



- "Heimat-Tattoos". Die Kuckucksuhr, der Bollenhut, das

Hirschgeweih oder die Schwarzwälder Kirschtorte: Heimat geht

unter die Haut im Tattoo-Studio "Nadelwald" von Tina Necker in

Freiburg.



- Thomas Krämer - "Bonbonmacher zwischen Hard Rock und

Zuckerguss". Der 50-Jährige Rockmusikfan hat in Kaiserslautern

die erste und einzige Bonbon-Manufaktur der Stadt eröffnet.



- Bei Möbeldesigner Florian Bürkle aus Stuttgart bekommen

ausrangierte und kaputte Skateboards als "Herz-Hocker" ein

zweites Leben. Die Sitzgelegenheit auf drei Beinen - ein

Upcycling-Produkt und Statement gegen die Wegwerfgesellschaft.



- Beim jüngsten Brotsommelier Deutschlands, Jörg Schmid aus

Gomaringen begibt sich Moderator Max Peter auf einen

kulturhistorischen Ausflug rund um die Brezel.



- Die Landschaft rund um den Bodensee setzt Christian Möhrle in

Zeitrafferaufnahmen atemberaubend in Szene. Mit seinen

beeindruckenden Filmen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln bei

unterschiedlichen Tageszeiten und Wetterlagen schafft Christian

Möhrle aus über fünfzigtausend Einzelaufnahmen gewaltige

Bilderwelten.



Heimatglühen - Geschichten von Machern und Heimatliebenden, von

Trends und Traditionen aus dem Drei-Länder-Kosmos Baden-Württemberg,

Rheinland-Pfalz und dem Saarland.



Weitere Folgen:



Folge 2: Montag 17.Oktober 2016, 20:15 Uhr



Folge 3: Donnerstag 20. Oktober 2016, 21:00 Uhr



Montag, 17. Oktober 2016 (Woche 42)/11.10.2016



Tagestipp



20.15 Heimatglühen



Moderation: Max Peter



Folge 2/3



Heimat entdecken ist das Motto des neuen Magazins "Heimatglühen"

im SWR Fernsehen. Die dreiteilige Sendereihe und präsentiert

Menschen, Geschichten und Orte im Südwesten, die Tradition und

modernen Stil auf besondere Art verbinden. Die neue Heimatliebe boomt

in vielen Bereichen des Lebens: Traditionsstile mischen sich mit

modernem Design, Heimatklang trifft Rap-Musik, Trachtenmode trifft

Fashion. Genuss geht neue Wege. Hier treffen Alt und Neu, Tradition

und Moderne aufeinander und Heimat verbindet dabei Generationen.

"Heimat lebt" ist das Motto des neuen Magazins "Heimatglühen" im SWR

Fernsehen. Maximilian Peter präsentiert Menschen, Geschichten und

Orte im Südwesten, die Tradition und modernen Stil auf besondere Art

verbinden.



Themen der Sendung sind unter anderem:



- Über 500 Saarländerinnen und Saarländer haben Jürgen Schanz und

Ralf Dörnis aus Saarbrücken in ihrem "Wimmelbuch" verewigt. Da

macht das Suchen in den großen Bilderbüchern nach seiner eigenen

Person richtig Spaß.



- Daheim Würste herstellen? Mit der App von Fabian Hensel und

Fabian Bentz kein Problem. Moderator Max Peter probiert mit den

beiden Freunden aus Bad Dürkheim aus, wie das Wurst Selbermachen

mit dem digitalen Kochbuch funktioniert.



- "Badisch, bärtig, bodenständig": Im Barbershop der Blatters in

Lichtenau haben nur Männer Zutritt. Das Vater-Sohn-Gespann,

Peter und Johannes Blatter, hat diesen ganz besonderen

Beautysalon im 20er Jahre Stil eingerichtet.



- "Klappradhelden" - ein Spaß-Wettrennen wird 25 Jahre alt. Einmal

im Jahr geht es beim legendären Klapprad Cup sechs Kilometer

rauf auf die Kalmit, den höchsten Berg im Pfälzerwald. Dieser

Herausforderung stellen sich auch im Jubiläumsjahr Peter und

Dennis Görtz, zwei Brüder aus Worms.



- "Artwood" ist Mode und Kunst aus den Tiefen des Schwarzwalds.

Ein Blick in die Arbeit und das Atelier von Jochen Scherzinger

aus dem Hübschental.



- "Weinringe": Eine leere Flasche gehört nicht unbedingt in das

Altglas. Die Schmuckdesigner Claudia Adam und Jörg Stoffel aus

Stipshausen bei Idar-Oberstein fertigen aus dem Leergut

individuelle Schmuckstück



Folge 1: Donnerstag 13. Oktober 2016, 21:00 Uhr



Folge 2: Montag 17.Oktober 2016, 20:15 Uhr



Folge 3: Donnerstag 20. Oktober 2016, 21:00 Uhr im SWR Fernsehen



Donnerstag, 20. Oktober 2016 (Woche 42)/11.10.2016



Tagestipp



21.00 Heimatglühen



Moderation: Max Peter



Folge 3/3



Heimat entdecken ist das Motto des neuen Magazins "Heimatglühen"

im SWR Fernsehen. Die dreiteilige, jeweils 45-minütige Sendereihe

präsentiert Menschen, Geschichten und Orte im Südwesten, die

Tradition und modernen Stil auf besondere Art verbinden. Die neue

Heimatliebe boomt in vielen Bereichen des Lebens: Traditionsstile

mischen sich mit modernem Design, Heimatklang trifft Rap-Musik,

Trachtenmode trifft Fashion. Genuss geht neue Wege. Die Sendung wird

präsentiert von Maximilian Peter.



Themen der Sendung sind unter anderem:



- In Venningen wird von Familie Wiedemann von Hand ganz besonderer

Essig hergestellt. Man soll den Essig sogar pur trinken und

genießen können. Es gibt auch immer wieder neue Ideen. Das

Highlight: der Safranessig.



- Anne Deutsch aus Freiburg und Florian Tröger aus Haslach im

Kinzigtal: zwei Künstler aus dem Schwarzwald, die der

Schwarzwaldmarie zu neuem Kultstatus verhelfen. Die

Schwarzwal-Ikone im Pop-Art-Stil von Anne Deutsch ist frech und

freiheitsliebend. Und trägt auf ihren Bildern schon mal Strapse

und bunte Ringelstrümpfe. Für Florian Tröger ist das

Schwarzwaldmädel die rebellische Straßengöre - provokant und

selbstbewusst.



- Die Freiburger Daniel Johari, David Schneider und Markus Gut

haben sich einen ihrer Männerträume erfüllt: Sie machen ihr

eigenes Bier. Zusammen mit kleinen Bierbrauereien aus der Region

tüfteln sie an neuen Biersorten und anderen kulinarischen Ideen

rund ums Bier.



- "Die Prenzlschwäbin" ist längst ein Star im Internet. Hinter der

Kunstfigur steckt eine waschechte Schwäbin aus Hayingen: Bärbel

Stolz. Seit 20 Jahren ist sie überzeugte Wahlberlinerin. In

ihrem Blog und ihren Videos auf ihrem Youtube-Kanal nimmt die

Schauspielerin, Comedian und Buchautorin die Eigenheiten der

Exilschwaben in Berlin mit viel Selbstironie auf die Schippe.



- "Kittel-Couture". Dagmar Lanz revolutioniert Omas altbackene

Kittelschürze.



In ihrem Atelier entwirft die Modedesignerin aus Saarlouis

Kittelvariationen für Frauen, Männer und Kinder jeden Alters.



- Die Maultasche - Das schwäbische Nationalgericht. Drei findige

Schwaben haben die klassische Maultasche revolutioniert und

servieren sie als schwäbisches Fastfood. Stefan Bless aus

Stuttgart setzt noch eine Schippe drauf. Er hat 2015 den

weltweit ersten "Maultaschenkonfigurator" entwickelt. In dem

Online-Tool kann man Maultaschen mit seiner Wunschfüllung

zusammenstellen.



Folge 1: Donnerstag 13. Oktober 2016, 21:00 Uhr



Folge 2: Montag 17.Oktober 2016, 20:15 Uhr



Folge 3: Donnerstag 20. Oktober 2016, 21:00 Uhr, jeweils im SWR

Fernsehen



Mittwoch, 09. November 2016 (Woche 45)/11.10.2016



20.15 betrifft: Smartphone - Wie ein kleines Ding

uns im Griff hat



Folge 0/1



Ein Smartphone ist praktisch und kann nahezu alles: telefonieren,

chatten, navigieren. Es verwundert dabei nicht, dass viele Menschen

ihr Gerät kaum mehr aus der Hand legen. Mehr als 70 Mal im

Durchschnitt schaut der Nutzer täglich auf sein Smartphone. Das

Problem dabei ist: Die eigene Aufmerksamkeit wird dadurch

unterbrochen und abgelenkt. Ein Brummen, ein Piepen, ein Klingeln und

schon ist das Smartphone wieder in der Hand. Konzentrationsstörungen,

Haltungsschäden, manchmal sogar Sucht sind die Folgen. Mediziner

vergleichen die Abhängigkeit vom Smartphone mit klassischen

Abhängigkeiten wie Alkohol oder Nikotin. Wie hat das Smartphone das

menschliche Zusammenleben verändert? Hat man noch die Kontrolle über

sein Verhalten oder sind die eigenen Handlungen längst

fremdgesteuert?



Sonntag, 13. November 2016 (Woche 46)/11.10.2016



Korrigierten Titel beachten!



21.00 Alles gemeinsam - Genossenschaften im Südwesten



