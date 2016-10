Mit MeridianSpa Skyline Plaza zu Weihnachten einen „Urlaub im Alltag“ verschenken

(firmenpresse) - Frankfurt, 11. Oktober 2016. Es ist wieder so weit: Die Vorweihnachtszeit bricht an und viele machen sich bereits Gedanken um die Geschenke für die Liebsten. Wie gut, dass MeridianSpa auch in diesem Jahr seine Weihnachtsgutscheine für einen Wellness-Besuch inklusive Wohlfühlanwendung anbietet – ab sofort im E-Shop und im MeridianSpa Skyline Plaza erhältlich.

Wer seine Lieben zu Weihnachten mit einem Verwöhntag überraschen möchte, liegt mit einem Weihnachtsgutschein von MeridianSpa genau richtig. Jeder Gutschein beinhaltet eine Wellness-Tageskarte, mit der man den weitläufigen Wellness-Bereich des MeridianSpa Skyline Plaza ausgiebig erkunden kann. Um das Wohlfühlprogramm perfekt zu machen, gehört zum Paket ebenso eine Anwendung im AMAYÃNA Day Spa. Für den Liebsten zum Beispiel eine entspannende Teilkörpermassage, für die beste Freundin eine verwöhnende Ganzkörper- oder Fußreflexzonenmassage und für die Mama eine AMAYÃNA Gesichtsbehandlung oder AMAYÃNA Massage.

Alle Weihnachtspakete sind vom 15. November bis zum 31. Dezember 2016 an der Rezeption im MeridianSpa Skyline Plaza erhältlich. Bei Bestellung im E-Shop auf www.meridianspa.de/eshop können die Gutscheine auch an eine Wunschadresse geschickt oder am heimischen PC ausgedruckt werden.

Und das Beste: Von jedem verkauften Gutschein spendet der Premium-Anbieter für Fitness, Wellness und Bodycare ein Euro an die gemeinnützige Gesellschaft Literacy Campaign (LitCam), die das Projekt „Fußball trifft Kultur“ mit Workshops und Besuchen in den Frankfurter Museen unterstützt.

Die MeridianSpa-Weihnachtsgutscheine:

„Kleine Verführung“:

Wellness-Tageskarte und Teilkörpermassage, ca. 25 Minuten für 58 Euro

„Ganz entspannt“:

Wellness-Tageskarte und Ganzkörper- oder Fußreflexzonenmassage, ca. 40 Minuten für 71 Euro

„Sinneszauber“:

Wellness-Tageskarte und AMAYÃNA Gesichtsbehandlung oder AMAYÃNA Massage, ca. 50 Minuten für 88 Euro

Tipp: Schnellentschlossene können vom 15. bis zum 30. November 2016 von einem Rabatt in Höhe von zehn Prozent profitieren. Dieses Angebot gilt auch beim Kauf einer Tageskarte anytime, die einen Wellness-Besuch von Montag bis Sonntag, inklusive feiertags, ermöglicht (Preis: 36 Euro).



Weitere Informationen zu den Weihnachtsgutscheinen und dem Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza erhalten Interessierte auf www.meridianspa.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Global Communication Experts GmbH

Marie-Sarah Baier | Doris Palito Schneider

Hanauer Landstraße 184, 60314 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 (0)69 175371 -042 / -046

Fax: + 49 (0)69 175371 -043 / -047

presse.meridianspafrankfurt(at)gce-agency.com

www.gce-agency.com



Datum: 11.10.2016 - 14:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1410815

Anzahl Zeichen: 2459

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Marie-Sarah Baier

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069175371042



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung