Pünktlich zu Weihnachten ist das Model S von Tesla nun auch in

Deutschland im Miniaturformat erhältlich. Das innovative

Elektro-Kinderauto, das Tesla gemeinsam mit dem amerikanischen

Spielzeug-Hersteller Radio Flyer entwickelt hat, lässt die Herzen

kleiner und großer Auto-Enthusiasten höher schlagen. Vorbestellungen

werden auf der Webseite von Radio Flyer bereits angenommen, geliefert

wird das Auto ab November.



Wie die großen Vorbilder fährt auch die Kindervariante mit einer

Lithium-Ionen-Batterie samt Flight Speed[TM]-Technologie. Die sorgt

für eine längere Fahrdauer und viel kürzere Ladezeiten als bei

herkömmlichen Kinder-Elektroautos. Nach drei Stunden ist der Akku

neu geladen und der Fahrspaß kann weiter gehen. Blei-Säure-Batterien,

die normalerweise in Kinderautos zum Einsatz kommen, benötigen

dagegen 14 Stunden bis sie wieder volle Power haben. Das bedeutet

mehr Spaß für die Kinder und einfache Handhabe für die Eltern. Dank

zweier Geschwindigkeitsstufen von etwa 4km/h und 8km/h liefert der

Kunden können den Kinder-Tesla nach ihren eigenen Wünschen



Kunden können den Kinder-Tesla nach ihren eigenen Wünschen

gestalten. Zu den Ausstattungsmöglichkeiten gehören beispielsweise

eine Langzeitbatterie, Premium-Lackierungen in den authentischen

Model S Farben, ein personalisiertes Nummernschild und silberfarbene

Felgen. Serienmäßig hat jedes Auto unter anderem einen

Front-Kofferraum, ein Soundsystem mit Schnittstelle für mp3-Player

und Scheinwerfer. Geeignet ist das Auto für Kinder von 3 bis 8 Jahren

bis 36,5 Kilogramm Körpergewicht. Das Basismodell ist bereits ab 599

Euro zu haben und kann hier individuell erweitert und bestellt

werden: http://tesla.radioflyer.com.



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:

http://europe.radioflyer.com/ge_ger/faqs



Weiteres Bildmaterial können Sie hier herunterladen:



http://webershandwick.de/download/Bildmaterial_Tesla_RadioFlyer.zip



Bildquelle: Radio Flyer







