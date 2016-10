Dr. Schumacher-Lunchsymposium zum Thema Desinfektionstücher auf dem BZH-Kongress

Malsfeld – Anlässlich des 26. Freiburger Infektiologie- und Hygienekongresses des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene (BZH) lädt die Dr. Schumacher GmbH zu einem Lunchsymposium ein.

Dr. Schumacher lädt zum Lunchsymposium

(firmenpresse) - Das Lunchsymposium „Im Fokus: Desinfektionstücher in Theorie und Praxis“ behandelt sowohl die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von gebrauchsfertigen Tüchern in der Flächendesinfektion als auch die Prüfmethoden für ihre Wirksamkeit und die wirtschaftliche Betrachtung der Verwendung.



In diesem Lunchsymposium kommen drei erstklassige Vortragende aus der Wissenschaft zu Wort:

Prof. Dr. Markus Dettenkofer, Chefarzt für Krankenhaushygiene & Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Maren Eggers, Leiterin der Virologie im Labor Prof. Gisela Enders MVZ GbR sowie Dr. rer. nat. Edyta Stec, Laborleiterin der Hybeta GmbH. André Herwig, Vertriebsleiter Geschäftsbereich Desinfektion & Hygiene der Dr. Schumacher GmbH, wird einen betriebswirtschaftlichen Einblick in die Thematik geben.



Im Vordergrund steht die Darstellung der vielfältigen Anwendungsbereiche für Desinfektionstücher in der Flächendesinfektion und das leistungsfähige Wirkspektrum dieser Produkte.



Dr. Schumacher lädt alle Fachbesucher am

Dienstag, den 25. Oktober, von 12:30 bis 13:45 Uhr, im Konferenzraum 9 im 2. Obergeschoss

zu diesem Lunchsymposium ein!



Am Stand im 1. Obergeschoss stehen Ihnen die Experten von Dr. Schumacher während des gesamten Kongresszeitraums zu Fragen der Desinfektion und Hygiene zur Verfügung und informieren Sie über das aktuelle Produktportfolio, darunter auch die neuen gebrauchsfertigen Desinfektionstücher CLEANISEPT® WIPES surface und DESCOSEPT SENSITIVE WIPES.



Der Infektiologie- und Hygienekongress findet vom 24. bis zum 26. Oktober 2016 im Konzerthaus Freiburg statt.



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.







http://www.schumacher-online.com



Seit fast 40 Jahren ist die Dr. Schumacher GmbH ein international anerkannter Spezialist in der Entwicklung und Herstellung von Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeprodukten für alle medizinischen Bereiche. Mit über 1.000 Mitarbeitern in acht Ländern produziert das familiengeführte Unternehmen mit Stammsitz im hessischen Malsfeld Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haut, Hände, Instrumente und Flächen. Dr. Schumacher ist einer der größten Hersteller von getränkten und trockenen Tuchsystemen in Europa und verfügt über eine eigene Produktion von Vliestuchsystemen und getränkten Tüchern. Ein Netzwerk von Distributionspartnern in rund 70 Ländern unterstreicht die internationale Ausrichtung des Hygieneexperten.

Dr. Schumacher GmbH

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

34323 Malsfeld

Claudia Rehm

Leiterin Presse & PR

T +49 5664 9496-729

presse(at)schumacher-online.com



