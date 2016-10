TV-Serie: Star Trek Experte Hubert Zitt bei Tele 5

50 Jahre Star Trek: Wissenschaftler und Redner Dr. Hubert Zitt erklärt zum Jubiläum von"Raumschiff Enterprise" die Hintergünde der Kultserie.

Dr. Hubert Zitt ist Hochschuldozent, Redner und Star Trek Experte

(firmenpresse) - Vor 50 Jahren flimmerte in den USA die erste Folge "Star Trek" über die Bildschirme. Grund genug für den TV-Sender Tele 5 montags bis freitags alle restaurierten Folgen der Originalserie "Raumschiff Enterprise" in HD zu zeigen. Zum Jubiläum zeigt Tele 5 zusätzlich eine besondere Mini-Serie: Dr. Hubert Zitt (https://www.5-sterne-redner.de/referenten/dr-hubert-zitt/), Hochschuldozent und Vortragsredner ist Deutschlands bekanntester Experte für Star Trek und erklärt in "Faszinierend, die Welt von Star Trek mit Dr. Hubert Zitt" technische und auch soziologische Hintergründe zur Kultserie, die in den 1960er Jahren noch Zukunftsmusik waren, aber heute Realität sind. Zu sehen ist die zehnteilige Serie, für die er bei Tele 5 vor der Kamera stand, hier (http://www.tele5.de/a-z/50-jahre-star-trek/dr-hubert-zitt.html).

Denn Star Trek war schon immer viel mehr als nur eine Unterhaltungsserie: Die Herausforderungen wurden unter anderem durch die Verwendung futuristischer Technik gemeistert. Egal ob zum Sendestart im Jahre 1966 oder im noch aktuellen Kino Film "Star Trek Beyond" (2016) - Star Trek ist immer seiner Zeit voraus gewesen. Schon unter Captain Kirk machte sich die Enterprise auf, unbekannte Welten zu entdecken, traf dabei auf Zeitschleifen, Paralleluniversen, Außerirdische oder schwarze Löcher. An Bord waren die Besatzungsmitglieder verschiedenster Herkunft wie z.B. der wohl bekannte Vulkanier Mr. Spock.

5 Sterne Redner Dr. Hubert Zitt ist dafür bekannt, lebendig und praxisnah zu erklären, wie real die Technik von Star Trek - Raumschiff Enterprise bereits ist und welche Entwicklungen schon in unseren Alltag gefunden haben. Zitt lehrt Informatik an der Hochschule Zweibrücken und ist Gastprofessor an der "University of the Incarnate Word" in San Antonio, Texas, USA. Der Physiker unterrichtete "The Physics of Star Trek" als reguläres Fach. Er genießt internationalen Ruf als Star Trek Experte und wurde 2007 mit dem Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz in Ingenieurwissenschaften ausgezeichnet.



Über Star Trek zu dozieren, Vorträge (https://www.5-sterne-redner.de/vortraege/star-trek-wie-aus-technischen-visionen-realtitaet-wurde/) zu halten und wie jetzt auf Tele 5 zu kommentieren, begann ursprünglich mit einem Überraschungsvortrag für seine Studenten zu Weihnachten. Seither wird Dr. Hubert Zitt immer wieder eingeladen, um die Welt von Star Trek zu erklären. Dazu zählen z.B. die Tarnvorrichtung der Klingonen, der Materie/Antimaterie-Reaktor, der Warp-Antrieb oder die künstliche Schwerkraft. Darüber hinaus verdeutlicht der Keynote Speaker in seinen Kommentaren zur Ausstrahlung von Tele 5, welche umstrittenen sozialen Themen zum Drehzeitpunkt ebenfalls aufgegriffen wurden. Der erste Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau schrieb TV-Geschichte. Es war die berühmte Kussszene mit Lt. Uhura und Captain Kirk und das in einer Zeit, da die Rassentrennung in den USA den Alltag bestimmte. Topaktuell sind die Ausführungen Zitts zum Thema "Mensch-Maschine-Interaktion" angesichts der Diskussion um "Industrie 4.0". Als Beispiel führt der Star Trek-Fan die schon längst etablierten Touchscreens auf. Etwas neuer sind unsere Möglichkeiten, via Sprachinterface mit einem Computer zu reden, was bei Star Trek zum Standard gehörte. Auch das Thema Energieerzeugung spielt bei den Raumschiffen eine große Rolle, da diese sehr viel für den laufenden Betrieb benötigen. 5 Sterne Redner Zitt spricht hier die Fusionsreaktoren an, die mittlerweile auch in unserer Welt - zwar noch in der Testphase - aber angekommen sind.

Wie in seinen gefragten Vorträgen versteht es der 5 Sterne Redner und Star Trek Experte Dr. Hubert Zitt in seiner Mini-Serie auf unterhaltsame Weise komplexes, technisches Wissen zu verknüpfen und verständlich zu erläutern. Beamen ist da nicht nötig - ein Klick auf Tele 5 reicht.





http://www.5-sterne-redner.de



5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Keynote Speaker aus den Bereichen Führung, Sport, Motivation, Zukunftstrends, Vertrieb und Wirtschaft. Zum Portfolio gehören prominente Redner wie die Profisportler Natalie Geisenberger, Stefan Kuntz und Martin Tomczyk, ebenso wie die Motivationstrainer Nicola Fritze und Richard de Hoop, der Weltmeister im Namen merken Dr. Boris Nikolai Konrad, Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky und Top-Manager und Unternehmer Thomas M. Stein. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

