Weihnachtsbaum zum Selberschmücken

VITAL Camping Bayerbach feiert mit seinen Gästen traditionelles Weihnachtsfest und Sil-vester / Festliche Menüs im Huckenhamer Stadl



Der Weihnachtsbaum liegt vor dem Feriendomizil bereit, zur Kapelle ist es nur ein Katzensprung, das Thermalbad ist zum Greifen nah und die Festtags-Menüs duften bis zum Feriendomizil. So entspannt feiern Gäste von VITAL Camping Bayerbach bei Bad Birnbach das Christfest. Das niederbayerische Fünf-Sterne-Wellness- und Ferienresort lädt zu einem stimmungsvollen Jahresabschluss auf einen seiner 330 Stellplätze oder in eines der 14 Ferienhäuser oder sechs Appartements ein.



Der platzeigene Familiengasthof Huckenhamer Stadl. Foto Roland Kirsch

(firmenpresse) - Die Pauschale „Christmas-Camping“ umfasst sieben Übernachtungen inklusive Eintritt in Thermalhallenbad und Saunalandschaft. Als Besonderheit gibt es einen Weihnachtsbaum zum Selberschmücken und eine pflegende Handbehandlung mit winterlichen Düften im Kosmetikstudio. Treffpunkt für geselliges Beisammensein und stilvolle Festtags-Menüs ist der Familiengasthof Huckenhamer Stadl direkt am Platz (an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet). Ideal in der kalten Jahreszeit ist das 32 Grad warme Thermalwasser im platzeigenen, 21 x 6 Meter großen Thermalhallenbad. Im Wellnesszentrum mit Kosmetikstudio und Praxis für Physiotherapie warten Saunen, Bäder, Massagen und Kosmetikbehandlungen auf die Weihnachts-Gäste. Das Aktiv-Programm motiviert zu sanfter Bewegung von Aqua-Fitness bis Yoga. Ein Kinderprogramm ergänzt das Angebot.



Gäste genießen von Stellplatz oder Ferienhaus einen unvergleichlichen Panoramablick ins winter-liche Rottal mit dem Bäderdreieck Bad Birnbach, Bad Griesbach und Bad Füssing. Die niederbayerische Bilderbuchlandschaft lädt zu erholsamen Winterspaziergängen ein.



Auch den Jahreswechsel gestaltet das Team von VITAL Camping Bayerbach stimmungsvoll. Die viertägige Pauschale „Prosit Neujahr!“ umfasst neben der Übernachtung eine Fackelwanderung durchs winterliche Rottal inklusive Glühwein und Gebäck sowie einen Silvesterball mit festlichem Menü und Livemusik im platzeigenen Familiengasthof Huckenhamer Stadl.



Weitere Informationen zu den Preisen und Pauschalen gibt es über Tel. +49 (8532) 927 80 70 oder unter www.vitalcamping-bayerbach.de.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.vitalcamping-bayerbach.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Campingplatz VITAL Camping Bayerbach im Rottal in Niederbayern mit 330 terrassenförmig angelegten Stellplätzen mit Panoramablick im Rottal

Drei Badeseen mit großer Liegewiese und Spielplatz

Modernes Thermalhallenbad für Entspannung und Erholung

Familiengasthof Huckenhamer Stadl mit Biergarten

Viele Ausflugsziele für alle Generationen







Dies ist eine Pressemitteilung von

VITAL Camping Bayerbach

PresseKontakt / Agentur:

texTDesign Tonya Schulz GmbH

Richard-Streng-Str. 5

97645 Ostheim

Tel. 09777 32 35



Datum: 11.10.2016 - 15:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1410888

Anzahl Zeichen: 2245

Kontakt-Informationen:

Firma: VITAL Camping Bayerbach

Ansprechpartner: Ute Ritzmann

Stadt: Bayerbach

Telefon: 09777 32 35



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung