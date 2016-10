Neuer Lehrgang: Führen ohne Chef zu sein

Nur noch 4 Plätze für ersten Durchgang ab 20.10.2016 bei MDI

(firmenpresse) - Hohe Umsetzungsverantwortung aber keine formale Vorgesetztenmacht - das ist das Los zahlreicher Fach-ExpertInnen in heutigen Unternehmen. Der brandneue MDI-Praxislehrgang "Effektiv führen als ExpertIn" (https://www.mdi-training.com/de/offenes-training/fuehren-als-expertin/) rüstet genau für diese Herausforderung. Der erste Durchgang startet am 20.10.2016 in Wien bei MDI (https://www.mdi-training.com) - 4 Plätze sind noch frei.



Lehrgangs-Inhalte

Basierend auf dem Konzept der Lateralen Führung greift der neue und bislang einzige derartige Lehrgang über drei Module hinweg die Themen Führen auf Augenhöhe (Modul 1), Erfolgreiche Kommunikation (Modul 2) und Umgang mit Widerständen (Modul 3) auf. Einfach anwendbare Tools wie die Commitment Spielplatte und der Zielkreis (https://www.youtube.com/watch?v=c0azkMNP3pE), die Arbeit an realen Praxisfällen, kollegiale Fallberatung, die Arbeit mit einer Online-Lerntransferplattform und je eine Kommunikations-, Persönlichkeits- und Konfliktstilanalyse rücken den Lehrgang ganz nah an die Arbeitspraxis. Information & Anmeldung unter www.mdi-training.com/laterale-fuehrung.





Flexibel - maßgeschneidert - wirksam.

Wir begleiten Unternehmen weltweit auf Ihrem Weg zur High-Performance-Organisation durch ManagerInnen und ExpertInnen, die selbst Höchstleistungen erbringen.



Wir unterstützen und begleiten Führungskräfte

- seit 50 Jahren

- mit über 140 TrainerInnen

- lokal, international, global.

MDI Management Development GmbH

