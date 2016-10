CrossFit Straubing - Das Original - Fitness Erlebniss

(firmenpresse) - CrossFit Straubing bietet ein besonderes Fitness Erlebnis in Straubing. Das Training ist sehr abwechslungsreich und wird in kleinen Gruppen ausgeführt. Es werden jegliche Belastungsbereiche trainiert. Das Ziel ist eine ausgewogenen Fitness in alle Bereichen, wie Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit, Balance, Geschicklichkeit, etc. Nur durch die spezielle CrossFit Trainingsmethode kann eine aussergewöhnliche Fitness in allen Bereichen erreicht werden.



Nicht überall wo "Cross......" draufsteht ist auch "CrossFit" drin



Auch wenn oft funktionelles Training angeboten wird, beinhaltet dies nicht wirklich CrossFit. CrossFit ist wesentlich umfangreicher und professioneller in der Trainingsplanung und Trainingssteuerung als reines funktionelles Training.

Oft werden Mogelpackungen unter verschiedensten Bezeichnungen angeboten. Nur wo CrossFit draufsteht ist auch CrossFit drin. CrossFit Straubing ist die Nr.1 CrossFit Box - das Original in Straubing.



Professionalität steht im Vordergrund



Die Trainer des CrossFit Teams Straubing sind speziell geschult und nehmen sich in den täglichen Trainingseinheiten für jeden einzelnen Zeit. Besonderes Augenmerk liegt auf der Schulung der richtigen Auführung und Technik der Übungen. Nur Details machen Dich besser. Qualität im Training ist oberstes Gebot.

Jeder kann kostenlos an einem Probetraining teilnehmen und eine CrossFit Erfahrung machen. CrossFit Straubing (http://www.crossfitstraubing.com)



Unser neues Video gibt kurze Einblicke.





