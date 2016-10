ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Straßenambulanz für Wohnungslose - Immer mehr Rentner auf

Hartz-IV-Level

Sind Männer die besseren Handwerker? - Geschlechter-Mythen und ihre

Wahrheit

Expedition Steinhuder Meer - Das Leben am großen See







Mittwoch, 12. Oktober 2016, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Christina von Ungern-Sternberg



Freihandelsabkommen vor Gericht - Verfassungsgericht verhandelt CETA

Haiti nach Hurrikan "Matthew" - Retter im Wettlauf mit der Zeit

Das größte Bauprojekt der Bahn - Der Alltag rund um Stuttgart 21

Frauenmangel in China - Chinese kauft "Partnerin" in Laos







Mittwoch, 12. Oktober 2016, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Andrea Ballschuh



Leben im Gutshaus - Gemütliches Zuhause in altem Gemäuer







Mittwoch, 12. Oktober 2016, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Neues von Depeche Mode - Pressekonferenz in Mailand

Rainer Hunold bei der Arbeit - Dreharbeiten für "Der Staatsanwalt"

Prix Courage für Uschi Glas - Ehrung für ihr soziales Engagement







Mittwoch, 12. Oktober 2016, 22.15 Uhr



auslandsjournal

Moderation: Antje Pieper



Undercover unter Schleusern - Das Geschäft mit der Flucht in die EU

Aus der Türkei und Griechenland berichtet Cagla Menderes.



Die Imageprobleme von Hillary Clinton - Die ungeliebte Kandidatin

Aus den USA berichtet ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen.



Italiens Wutbürger - Populisten-Partei auf dem Vormarsch

Aus Italien berichtet ZDF-Reporterin Jasmin Hekmati.



Der Kampf der Kurden gegen den IS - An vorderster Front im Irak

Aus dem Irak berichtet Ashwin Raman.







