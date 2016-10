Vector Vitales isotopenselektive Medizin bietet neue Perspektiven für die Behandlung und Diagnose von herausfordernden Pathologien

(ots) - Forscher von Vector Vitale Inc., ein in

Florida (USA) ansässiges Unternehmen, haben festgestellt, dass ein

beständig richtiges Isotopenverhältnis von wesentlichen chemischen

Elementen, die weniger als ein Prozent der menschlichen Körpermasse

ausmachen, eine Frage von Leben und Tod ist. Wichtige Erkenntnisse

ermöglichen ein Verständnis der Gründe für und der Entstehungsweise

von Pathologien.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161010/426726LOGO



Es wurde eine wichtige Erkenntnis zu einer unbekannten, aber

entscheidenden Funktion der Isotopentrennung vom Hormon- und

Immunsystem gewonnen. Qualität und Effizienz von Proteinen, die von

Drüsen des Hormonsystems, verwandten Organen, Gewebe und Zellen

produziert werden, werden durch Isotopenverhältnisse bestimmt.

Hormone, Sperma, Muttermilch, usw. sind reich an leichten und arm an

den stärksten Isotopen der gleichen chemischen Elemente. Das Gleiche

gilt für Zellen, die vom roten Knochenmark erzeugt werden:

Lymphozyten, Erythrozyten und Thrombozyten.



Eine negative Begleiterscheinung von Isotopenselektivität ist die

lokale Akkumulation schwerer Isotope innerhalb von Teilen des Immun-

und Hormonsystems, wie z.B. rotes Knochenmark, Knochen, Hypothalamus,

Hypophyse, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebennieren, Zirbeldrüse,

Geschlechtsorgane (Eierstöcke und Hoden), Bauchspeicheldrüse,

Brustdrüsen, Prostata oder in anderen Zellen, die Hormone produzieren

(vom Magen, Dünndarm, der Haut). Eine dramatische Verschiebung des

Isotopenverhältnisses zugunsten der schwersten Isotope weist

unverkennbar auf Krebszellen und solide bösartige Tumore hin.



Besagte Akkumulation von schweren Isotopen sowie eine Verschiebung

der Isotopenverhältnisse weg von der gewöhnlichen natürlichen Fülle

beginnt mit dem Austausch des leichtesten durch das schwerste Isotop



des gleichen chemischen Elements in Makromolekülen. Dieses Ereignis

stellt den allerersten Schritt der Pathogenese dar - ein fehlendes

und entscheidendes Glied, um die Ursachen verschiedener Krankheiten

zu verstehen.



Präklinische Forschung, die gemeinsam mit spezialisierten

wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt wurde, hat eine hohe

Effizienz isotopenselektiver Behandlung für die Heilung der

gefährlichsten Pathologien, einschließlich Leukämie, Lungen-, Nieren-

und Brustkrebs, sowie für die Beseitigung bakterieller und

Virusinfektionen (Staphylococcus aureus, E. coli, P. aeruginosa,

Herpes 1 und 2, Epstein-Barr-Infektion, Hepatitis C.) bestätigt.



Vector Vitales neue isotopenselektive Medizin repräsentiert einen

neuen Standard für die belastende Behandlung und Prävention von

degenerativen und infektiösen Erkrankungen.



Die Wissenschaftler von Vector Vitale betonen die Einzigartigkeit

ihrer isotopenselektiven Behandlung und glauben, dass diese die

einzige wirklich effiziente Methode darstellt, um gleichzeitig Immun-

und Hormonsysteme, die den menschlichen Organismus umverteilen,

rechtzeitig entsprechend eines gesunden/vor der Krankheit

auftretenden jungen Zustands mit einem dauerhaften Schutz vor

degenerativen Pathologien, einschließlich Krebs, Diabetes, Alzheimer,

Parkinson und zahlreichen Infektionen, regenerieren. Sie bietet neue

Perspektiven für Anti-Aging-Therapien.







