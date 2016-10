Weihnachtsgeschenke mit persönlicher Note

Kreatives für Familie und Freunde, Firmen und Vereine, in der manutextur von erwinmueller.de

In einer individualisierten Holzkiste kommt jedes Geschenk doppelt gut zur Geltung. (Bildquelle:©erw

(firmenpresse) - In der manutextur von erwinmueller.de können Geschenke mit verschiedensten Motiven und Beschriftungen individuell für einen lieben Menschen gestaltet werden - persönlich, individuell, witzig, liebevoll. Da kommt man der Frage "Was schenke ich?" ein großes Stück näher. Hunderte Artikel aus Fashion, Bad, Wohnen sowie Tisch & Küche stehen zur Auswahl. Je nach Material kann bestickt oder gelasert werden. Firmen und Vereinen bietet die manutextur (https://manutextur-de.erwinmueller.com/shop/start-DE-de-MT)eine Beschriftung mit Namen, Initialen, Logos, Wappen und Grafiken auch in kleinen Mengen. Das ideale Geschenk für Mitarbeiter, Kunden und Vereinsmitglieder.



Da wird es warm um"s Herz



Warme, weiche Materialien zum Kuscheln für lange Abende und kühle Nächte finden sich in den Bereichen "Bad" und "Wohnen". Kuscheldecke, Kissenhülle, Wärmflasche, Bademantel oder Handtuch können in neun verschiedenen Schriften, in vielen Farben und mit rund 350 Motiven bestickt werden. Einige Artikel werden bereits fertig gestaltet angeboten, Namen können ergänzt werden. Für jedes Produkt ist jedoch ein individuelles Design möglich.



Individuelle Note für das Zuhause



Die Fußmatte bietet jede Menge Möglichkeiten für eine persönliche Gestaltung. Ein herzliches "Willkommen", die Namen von Familie Hund und Katze, Motive aus Hobby, Freizeit oder Natur, der Hinweis, doch bitte die Schuhe auszuziehen, ... bei rund 700 Motiven wird man sicher fündig und kann seiner Phantasie freien Lauf lassen. Auch Wohn- und Küchenaccessoires, Geschirrtücher, Schürzen, Tischsets oder Untersetzer sind kleine Geschenke, die sich bestens für eine Individualisierung eignen.



Sportlich schick mit Namen und Logo



Ein Poloshirt mit dem Logo des Fussballvereins und dem eigenen Namen bringt die Augen von kleinen Fußballern zum Strahlen. Motive aus nahezu allen Sportarten, zu verschiedenen Anlässen, Sternzeichen, Symbole, Tiere und Natur stehen für eine Bestickung von Shirts, Pullis und Jacken zur Auswahl. Die Artikel gibt es in mehreren Designs und in allen Größen für die ganze Familie.





Gut verpackt ist halb gewonnen



Bei einer tollen Verpackung ist das eigentliche Geschenk gar nicht mehr so wichtig. Holzkisten mit gelaserten Motiven und Texten nach Wahl sind die perfekte Präsentation für Geschenke zu jedem Anlass, ob Weihnachten, Geburt, Hochzeit oder Geburtstag. Die Kisten gibt es in mehreren Größen und Ausführungen. Für die individuelle Gestaltung stehen zahlreiche Motive zur Verfügung, die mit bis zu zwei Zeilen Text ergänzt werden können. Zur Inspiration bietet die manutextur einige fertig gestaltete Kisten an. Wem partout kein passendes Geschenk einfällt, kann mit einer individualisierten Spardose und entsprechendem Inhalt Freude bereiten.



In der manutextur von www.erwinmueller.de gibt es für jede Gelegenheit das passende Geschenk mit persönlicher Note.



Praxistipp | In wenigen Schritten zum individuellen Geschenk



Die Personalisierung von Geschenkartikeln ist im Onlineshop von erwinmueller.de denkbar einfach. Im Bereich "manutextur" stehen Hunderte Artikel aus den Bereichen Fashion, Bad, Wohnen, Tisch & Küche sowie viele Geschenkideen zur Auswahl.



Und so geht"s: Wunschartikel anklicken, Motiv aussuchen, Text hinzufügen und auf dem Produkt platzieren, Farben auswählen und schon ist das Geschenk fertig.



Mehr als 700 Motive zu den verschiedensten Themen stehen zur Auswahl sowie neun Schriftarten. Farben können für das Produkt, den Schriftzug und das Motiv ganz individuell gewählt und zusammengestellt werden. Je nach Wunsch und Material wird bestickt oder gelasert.



Alle Entwürfe können so lange geändert und modifiziert werden, bis sie ganz der persönlichen Vorstellung entsprechen. Für Firmen und Vereine bietet Erwin Müller auch die Personalisierung mit Logo oder Wappen an, für Mitarbeiter, Kunden und Vereinsmitglieder.



Personalisierte Produkte für Firmen und Vereine



Ob Geschenk für Mitarbeiter und Kunden oder eine einheitliche Ausstattung für Vereinsmitglieder. Die Artikel aus der manutextur können mit Logo, Wappen, Grafiken, Namen und Initialen beschriftet werden. Es gibt keine Mindestbestellmengen und eine Nachbestellung ist auch für einzelne Produkte problemlos möglich.





Firmenprofil



Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.



Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards gewinnen.



Um sich mit seinen Kernkompetenzen noch besser im Markt zu positionieren, erfolgte im Herbst 2014 eine Umstrukturierung. Unter dem Motto "Ihr Versandhaus für die ganze Familie" steht das Unternehmen auf drei Säulen: "Erwin Müller zu Hause" mit dem bewährten Sortiment für Schlafen, Bad und Wohnen sowie Wäsche & Homewear, "Erwin Müller Tisch & Küche" mit einer großen Auswahl rund um den gedeckten Tisch und die Küchenausstattung für Kochen und Backen und "Erwin Müller für Kinder" mit allem rund um Schlafen, Bad und Wohnen sowie Bekleidung für Kinder von 0-10 Jahren. 2015 kommt mit der Manutextur eine weitere Säule hinzu. Im Online-Shop können unter "Individualisierung" verschiedenste Produkte gewählt und nach Wunsch individuell bestickt oder gelasert werden.

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

info(at)hummel-public-relations.de

089-37416566

http://www.hummel-public-relations.de



