Heimkino-Spaß für Regentage und Herbstabende: Neuerscheinungen zur "Sendung mit der Maus" ab 21. Oktober im Handel

(ots) - Ob Glühwürmchen, Alurecycling oder Windräder: Im 11.

DVD-Themenspecial zur "Sendung mit der Maus" dreht sich alles um

Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit. Zudem erscheinen erstmals

Highlights aus den bisherigen Veröffentlichungen in gestochen

scharfen Bildern auf Blu-ray. Veröffentlicht werden beide

Maus-Neuerscheinungen am 21. Oktober von der RC Release Company.



Die neue DVD "Natur pur mit der Maus!" fasst in rund 80 Minuten

die schönsten Geschichten rund um Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit

zusammen. Hier trotzen die Maus und ihre Freunde wie Shaun das Schaf

oder der kleine Maulwurf unter anderem dem Wetterchaos oder machen

einen Spaziergang durch den Wald. Fünf inhaltlich passende

Sachgeschichten runden die gelungene Zusammenstellung ab.



Wer am liebsten hochauflösend fernsieht, kann zur Blu-ray "Die

Maus und ihre Freunde!" greifen. Diese bündelt 85 Minuten lang

Ausschnitte aus den vorherigen Themenspecials. Neben der Maus, dem

kleinen Elefanten und der Ente sind Shaun das Schaf, Nulli und

Priesemut, Trudes Tier und Willi Wiberg mit einigen ihrer stärksten

Auftritte vertreten.



Seit November 2013 veröffentlicht das Tochterunternehmen der WDR

mediagroup in regelmäßigen Abständen DVDs mit ausgewählten Clips aus

der "Sendung mit der Maus". Der Vertrieb erfolgt über die Universum

Film GmbH. Darüber hinaus werden die Inhalte auch an

Video-on-Demand-Plattformen wie iTunes, Maxdome, Amazon und Vodafone

lizenziert. Damit ist die Maus auch neben der linearen Ausstrahlung

(rund 65 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 5-Jährigen laut

AGF/GfK-Fernsehforschung) eine stark nachgefragte und beliebte

Contentmarke. Mehr als 300 erfolgreiche Lizenzprodukte aus

unterschiedlichsten Produktkategorien runden das Angebot für Fans ab.



Die "Sendung mit der Maus" vereint witzigen und kultigen

Zeichentrick mit ebenso unterhaltsamer Wissensvermittlung. Aktuell



läuft sie jeden Sonntag um 9.30 Uhr im Ersten und um 11.30 Uhr im

KiKA sowie als Wiederholung im WDR und bei anderen Sendern des

ARD-Verbunds. Mit insgesamt etwa zwei Millionen Zuschauern pro Woche

und weit über 100 nationalen und internationalen Preisen ist das

hochwertige Format einzigartig erfolgreich unter den Kindersendungen

im deutschen Fernsehen.



