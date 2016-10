Sweet Puddings von Frankys Bakery, proteinreicher Pudding, jetzt erhältlich

Köstlicher proteinreicher Pudding ohne zugesetzten Zucker mit dem Geschmack der guten alten Zeit!

Sweet Puddings - Frankys Bakery

(firmenpresse) - Leckerer Pudding ist eine Köstlichkeit, die schon unsere Großmutter für uns zubereitet hat. Wer kann bei einem köstlichen cremigen Pudding, der noch so wie zu Großmutters Zeiten schmeckt, schon nein sagen? Leider hat das meiste, was heute als Pudding bezeichnet wird, nicht mehr viel mit dem Pudding der guten alten Zeit zu tun. Heute zutage ist Pudding in den meisten Fällen leider lediglich eine echte Zuckerbombe mit einem künstlichen, chemischen Geschmack.



Für ein Traditionsunternehmen wie Frankys Bakery, das sich seit 1954 dem Geschmack der guten alten Zeit verschrieben hat, ist so etwas einfach nicht hinnehmbar, weshalb wir uns an die Arbeit gemacht haben, einen köstlichen Pudding zu kreieren, der den Namen Pudding auch verdient. Das Ergebnis unserer Anstrengungen ist Sweet Pudding, ein Pudding, der so gut wie zu Großmutters Zeiten schmeckt.



Doch ein köstlicher Geschmack alleine war uns natürlich noch nicht genug, da wir der Ansicht sind, dass ein leckerer Pudding auch gesund sein sollte. Aus diesem Grund enthält jede Portion Sweet Pudding 14 Gramm Protein und ist frei von zugesetztem Zucker. Anstelle von regulärer Stärke, die einem Pudding seine cremige Konsistenz verleiht, verwenden wir wachsartige Maisstärke und Maltodextrin – zwei Kohlenhydratquellen, die sich im Bereich des Sports und des Bodybuildings einer großen Beliebtheit erfreuen. Und statt einfach tierische Fette oder reguläre Pflanzenöle zu verwenden, kommen bei Sweet Pudding MCTs (mittelkettige Triglyzeride) zum Einsatz, die vom Körper anders als reguläre Fette verstoffwechselt werden und dafür bekannt sind, dass sie die Stoffwechselrate erhöhen können. Wie Sie sehen, hat Sweet Pudding nicht viel mit regulärem Pudding zu tun, der nur aus Zucker und einfacher Stärke besteht.



Doch das Beste kommt noch. Sie müssen Sweet Pudding nicht kochen und danach eine gefühlte Ewigkeit im Kühlschrank abkühlen lassen. Sweet Pudding wird einfach mit Wasser gemischt, 30 Sekunden gut durchgeschüttelt und fertig ist ein köstlicher, cremiger, proteinreicher Pudding, den Sie lieben werden.





Wir haben uns bei Sweet Pudding nicht auf die traditionellen Geschmacksrichtungen beschränkt, sondern unsere Aromaexperten gebeten, sich so richtig auszutoben. Das Resultat waren weit über 30 Geschmacksrichtungen, die von Apfel Zimt über White Chocolate Strawberry bis hin zu Oreo reichen. Hier wird jeder seinen Lieblingsgeschmack finden und alle Geschmacksrichtungen sind so lecker, dass wir fest davon überzeugt sind, dass Sie es kaum erwarten können, alle zu probieren.



Sweet Pudding von Frankys Bakery – ein köstlicher proteinreicher Pudding der frei von Zucker ist und so gut wie zu Großmutters Zeit schmeckt.



Jetzt erhältlich auf www.gigasnutrition.com

Frankys Bakery – traditioneller Genuss seit 1954!





http://gigasnutrition.com/de/pudding/4304-sweet-pudding-frankys-bakery.html



