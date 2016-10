Shampoo Hersteller Alpecin wird Titelsponsor bei neuem Schweizer Radrennstall Katusha-Alpecin (FOTO)

Alpecin baut sein internationales Engagement im Radsport weiter

aus und wird in der Saison 2017 Titelsponsor der Equipe

Katusha-Alpecin. Zu den Top-Fahrern zählen Tony Martin (GER),

Alexander Kristoff (NOR) und Ilnur Zakarin (RUS).



Bielefeld. Durch die Partnerschaft mit dem neu ausgerichteten

WorldTour-Team Katusha-Alpecin setzt das deutsche Unternehmen seine

internationale Strategie des Radsportsponsorings konsequent fort.

"Der Einstieg bei Katusha-Alpecin, welches zukünftig ein

internationales Cycling-Project mit Sitz in der Schweiz sein wird,

eröffnet uns große Chancen bei der Umsetzung unserer globalen

Markenkommunikation", erklärt Eduard R. Dörrenberg,

geschäftsführender Gesellschafter beim familiengeführten Hersteller

des erfolgreichen Männershampoos Alpecin. Mit der 2014

veröffentlichten Radsport-Strategie und mit Stars wie Marcel Kittel

und John Degenkolb hat Alpecin für einen Aufschwung der gesamten

Sportart in Deutschland gesorgt. Auch das öffentliche Interesse stieg

messbar und zeigte sich unter anderem im Wiedereinstieg der ARD im

Rahmen der Live-Übertragung der Tour de France.



Vor zwei Jahren sei das Engagement von vielen sehr kritisch

gesehen worden, schon jetzt sei es aber ein großer Erfolg. "Neben

mehr Öffentlichkeit für den Sport und der Rückkehr der Tour de France

nach Deutschland konnten wir historische Siege von John Degenkolb und

Simon Geschke feiern", so Dörrenberg weiter. "Das Team, die Fahrer,

die gesamte Organisation und Alpecin als Titelsponsor stehen 2017 vor

einem Neustart mit klarer internationaler Ausrichtung", antwortet

Dörrenberg auf die Frage, warum sich Alpecin dazu entschließt ein

Projekt zu unterstützen, dessen Ursprünge im russischen Sport zu

finden sind.



Der Unternehmer sei persönlich sehr angetan vom großen Schritt,

den der Eigentümer des Teams sowie der Bekleidungsmarke "Katusha",



Igor Makarov, gemeinsam mit dem Schweizer Alexis Schoeb bei der

Umsetzung des innovativen Marketing-Konzeptes in der Saison 2016

geschafft hat. "Für diesen neuen Ansatz sehen wir große Chancen. Wir

wollen das Projekt ab 2017 gemeinsam vorantreiben und es für Alpecin

nutzen. Dies ist eine spannende Aufgabe und ein nächster logischer

Schritt. Neben möglichen sportlichen Erfolgen, werden wir deutsche

Fahrer weiter unterstützen und den Radsport insgesamt weiter positiv

verändern", blickt Dörrenberg voraus. "Wenn es um Marketing und

Kommunikation geht, fordern Experten ganzheitliche Ansätze. Mit

unserem Dreiklang aus Sponsoring, unseren zusätzlichen

Aktvierungs-Maßnahmen und der Verlängerung in klassischen Online- und

Offline-Media-Kampagnen, gehen wir einen neuartigen Weg", erläutert

Dörrenberg strategische Hintergründe. Damit verfolgt der

Shampoo-Hersteller konsequent das Ziel, Alpecin zu einer globalen

Marke zu machen. "Durch die großen Siege des Teams Giant-Alpecin in

den beiden zurückliegenden Jahren haben wir im Ausland an Bekanntheit

ordentlich zugelegt, in vielen neuen Märkten Fuß fassen können und

damit unser erstes Etappenziel erreicht", so der geschäftsführende

Gesellschafter.



Fragen und Antworten



Eduard R. Dörrenberg (Geschäftsführender Gesellschafter Alpecin)



Warum wechseln Sie als Sponsor nach zwei Jahren das Team?



Radsport ist nicht anders, als Fußball, wo Spieler, Trainer und

Sponsoren jedes Jahr wechseln können. It's part of the game. Für uns

haben sich neue, interessante Konstellationen ergeben, nachdem sich

unser Partner GIANT entschieden hat, sein Engagement als Hauptsponsor

- anders als zunächst geplant - zum Ende der Saison 2016 zu beenden.

Da sich darüber hinaus wichtige Veränderungen im Team ergeben haben,

mussten wir unsere strategischen Ziele überprüfen. Dabei haben wir

festgestellt, dass wir angesichts der derzeitigen Situation einen

neuen - und wie wir finden - sehr spannenden Weg einschlagen können

und sollten.



Ist der Wechsel zu Katusha eine Abkehr vom deutschen Radsport?



Ganz im Gegenteil. Wir werden mit mindestens drei deutschen Fahren

und mit Tony Martin als deutschem Aushängeschild antreten. Darüber

hinaus werden wir uns weiter intensiv um den Radsport in Deutschland

kümmern. Alpecin hat hier bereits in den letzten zwei Jahren

Verantwortung übernommen, Meisterschaften, Rennveranstalter und junge

Talente unterstützt. Unserem Engagement folgte auch der

Wiedereinstieg der ARD im Rahmen der Tour de France-Übertragung. Im

kommenden Jahr freuen wir uns auf den Tour Auftakt in Deutschland und

in 2018 soll wieder eine Deutschlandtour stattfinden. Das ist eine

gute Entwicklung.



Was ist neu am Team Katusha-Alpecin?



Der internationale Radsport professionalisiert sich mehr und mehr.

Wir sehen - ähnlich wie das Team - große Möglichkeiten, den Radsport

noch populärer und erfolgreicher zu betreiben. Dafür sind neue

Schritte nötig, um das Publikum nachhaltig zu erreichen. Zum Beispiel

der Ansatz, das Team über den reinen Sport hinaus zu vermarkten, also

etwa mit einer eigenen Bekleidungsmarke oder mit Events und anderen

medialen Angeboten. Das finden wir außer ordentlich interessant und

vielversprechend. Wir sind sicher, solch ein konsequenter und

innovativer Ansatz passt perfekt zu uns als Unternehmen und zu

unserer Marke Alpecin.



Alexis Schoeb (Katusha-Alpecin Vorstand)



Sie haben Alpecin bereits in den beiden zurückliegenden Jahren als

Radsport-Sponsor wahrgenommen. Was versprechen Sie sich von der neuen

Kooperation?



Wir sind froh, in Alpecin einen Partner gefunden zu haben, der die

Chancen und Möglichkeiten unseres innovativen Marketing-Konzeptes

erkennt. Fahrer wie Alexander Kristoff, Tony Martin und Ilnur Zakarin

sind international bekannte Botschafter für unsere Marken. In den

letzten Monaten konnten wir bereits Auswirkungen auf die

Markenbekanntheit von KATUSHA Sports verzeichnen. Global wird auch

Alpecin eigene Botschaften auf diese Weise effektiv in die Zielgruppe

transportieren können. Wir haben uns gefunden, sind auf derselben

Wellenlänge und freuen uns auf eine langjährige Kooperation.



Warum fährt Katusha-Alpecin nächstes Jahr unter Schweizer Lizenz?



Da wir nun ein internationales Team sind, war es eine logische

Konsequenz die Lizenz und den offiziellen Teamsitz in die Schweiz zu

verlegen. Darüber hinaus waren in den letzten acht Jahren alle Büros

des Katusha-Pojektes in der Schweiz ansässig. Unser Umzug in die

Schweiz ist auch ein symbolisches Zeichen.



Christian Riedle (Geschäftsführender Gesellschafter Intelligent

Research in Sponsoring)



Ist der Radsport wirklich eine geeignete Plattform für Sponsoren?



Das hängt natürlich von unterschiedlichen Faktoren ab. Es ist

nicht einfach hier ein pauschales Urteil für unterschiedliche

Branchen zu fällen. Unsere Befragungen haben ergeben, dass

Radsportsponsoring für 73 Prozent der Befragten gut oder sehr gut zu

Alpecin passt, denn die Radsport und Alpecin sind sehr Maskulin

besetzt. Es kommt aber auch auf einzelne Faktoren an, die über Erfolg

oder Misserfolg eines solchen Engagements entscheiden. Ein

Etappensieg bringt eine enorme Reichweite für das Team und den

Sponsor. Man braucht aber auch die Stars im Team. Die Hälfte aller

Interviews im Team Giant-Alpecin entfiel während der abgelaufenen

Tour de France auf John Degenkolb.



Dr. Wolff-Gruppe



Mit Traditionsmarken wie Alpecin und Linola, sowie Plantur,

Biorepair und Vagisan ist die in vierter Generation familiengeführte

Dr. Wolff-Gruppe aus Bielefeld mit 595 Mitarbeitern auf weltweitem

Wachstumskurs. Im Fokus stehen seit der Unternehmensgründung die

Forschung und der wissenschaftliche belegbare Nutzen der Produkte, um

eine Lösung für Probleme wie Haarausfall oder Hautprobleme zu finden.

In der 111-jährigen Geschichte liegt mit 2015 das erfolgreichste Jahr

hinter der Gruppe. Mit neu erschlossenen Märkten in Europa und Asien

und neuen dermatologischen Produkten steigerte sie mit 265 Millionen

Euro den Umsatz auf ein neues Rekordergebnis. Dr. Wolff ist in über

40 Ländern aktiv. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.drwolffgroup.com/de/.







