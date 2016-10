Der Tagesspiegel: Grünen-Politikerin zum "Verhaltenskodex" für Mitarbeiter im Verteidigungsministerium: Verheerend für meine Arbeit als Abgeordnete

(ots) - Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger hat

den bekannt gewordenen Entwurf für einen "Verhaltenskodex" für

Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums massiv kritisiert. "Schon

jetzt herrscht aufgrund der ständigen Suche nach potenziellen

Maulwürfen in den eigenen Reihen eine lähmende Angstkultur. Daher

halte ich eine weitere Verschärfung nicht nur für unnötig, sondern

auch für den Ausdruck einer völlig falschen Führungskultur, die die

Bundeswehr um Jahrzehnte zurückwerfen würde", sagte Brugger dem

Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "Es braucht mündige und

kritische Soldatinnen und Soldaten statt Marionetten, die den

nichtssagenden Ministeriumssprech runterbeten." Wenn die Ministerin

die Soldatinnen und Soldaten als Fürsprecher für ihre Politik

gewinnen wolle, müsse sie ihnen zuhören und sie überzeugen, statt

ihnen per Befehl den Mund zu verbieten. "Auch für meine Arbeit als

Abgeordnete wäre es verheerend, wenn ich mich allein auf die

schöngefärbten und weichgespülten Informationen auf dem offiziellen

Dienstweg verlassen müsste, die ohnehin immer zu spät kommen", fügte

die Verteidigungsexpertin hinzu. "So wäre jedenfalls kaum ein

Rüstungsskandal ans Tageslicht gekommen, aber das ist ja

wahrscheinlich auch das Ziel der Redeverbote und dieses

Kontrollwahns."



http://www.tagesspiegel.de/politik/verteidigungsministerium-debatt

e-ueber-verhaltenskodex-fuer-mitarbeiter/14671938.html



Datum: 11.10.2016 - 15:38

