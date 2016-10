Erfolgs-App "Kinder und Gift" nochmal verbessert - Infolücke zum Thema Tensidvergiftungen geschlossen

Mitüber 80.000 Downloads genießt die kostenlose Smartphone-App"Kinder und Gift" einen hervorragenden Ruf. Bestnoten vergeben aber nicht nur User, sondern auch die medizinische Fachwelt. Grund für den Erfolg sind unter anderem auch inhaltliche Up

PR-Agentur PR4YOU

(firmenpresse) - Jetzt kommt ein weiteres Themenmodul hinzu, das mehr Wissen zu einem weiteren wichtigen Problem schafft.



Tensidhaltige Produkte spielen bei Vergiftungen von Kindern eine ernstzunehmende Rolle. Dennoch findet man über die Risiken und Wirkungen im Vergiftungsfall von zum Beispiel schäumenden Wasch- und Reinigungsmitteln eher weniger Informationen. Auch Internetrecherchen lassen wichtige Fragen für Eltern nicht selten unbeantwortet.



"Tensidvergiftungen" heißt das neue Modul, das mehr Licht ins Dunkel bringen soll. Übersichtlich aufbereitet gibt es hier praktische Infos, Tipps und Hilfestellungen. Der User erfährt, was Tenside sind, wie Notfälle erkannt werden, was im Vergiftungsfall vor sich geht und was dann zu tun ist. Oder auch nicht! Viel Raum erhält auch die Vorbeugung, denn Gefahren lassen sich oft schon im Vorfeld vermeiden. Alltagsnähe sowie wissenschaftlich-medizinische Kompetenz wird wie gehabt durch die enge Zusammenarbeit mit dem Giftnotruf Erfurt gesichert.



Als Service der Berlin-Chemie AG und dem Entschäumer Espumisan® ist die Gratis-App "Kinder und Gift" eine richtig gute Empfehlung für Eltern und alle Menschen, die häufiger mit kleinen Kindern zu tun haben.



Weitere Informationen zur App "Kinder und Gift" sowie der Gratis-Download unter:

www.kigiApp.de



Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten

240 Wörter, 1.766 Zeichen mit Leerzeichen



Weiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:



Im Online-Pressefach können Sie schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:



Download: https://we.tl/lLDJG6fj3l



- PNG: Foto: Screenshot mit Torso-Querschnitt > freigestellt

- JPG: Foto Screenshot: mit Torso-Querschnitt

- EPS : QR-Code: Link zur LandingPage Kinder und Gift

- DOCX: Espumisan® Emulsion Pflichttext Endverbraucher





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.espumisan.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

BERLIN-CHEMIE AG / MENARINI GROUP

Pharmakompetenz im Herzen Europas



Dynamisches Wachstum, Arzneimittel-Innovationen und ein über Generationen gereifter Erfahrungsschatz sind Markenzeichen der BERLIN-CHEMIE AG. Die Wurzeln des Unternehmens am Hauptstandort Berlin-Adlershof reichen bis ins Jahr 1890 zurück. Seit 1992 gehört BERLIN-CHEMIE zur weltweit agierenden italienischen MENARINI Group und ist für das Arzneimittel-Geschäft in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa verantwortlich. Zudem ist Berlin einer der drei Forschungsstandorte der MENARINI Group. Von 1999 bis 2015 hat BERLIN-CHEMIE den Umsatz mehr als verfünffacht (2015: 1.487 Mio. EUR) und die Zahl der Mitarbeiter im In- und Ausland mehr als verdoppelt. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 5.700 Menschen. Zwei Drittel der im Inland verkauften Arzneimittel des Unternehmens sind innovative Präparate, vor allem zur Behandlung von Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie Antidiabetika. BERLIN-CHEMIE liefert Medikamente in mehr als 30 Staaten und unterhält in 28 Ländern eigene Dependancen.



Espumisan® Präparate von der BERLIN-CHEMIE AG



sind apothekenpflichte Arzneimittel zur Linderung gasbedingter Blähungen und Völlegefühl. Ein zentraler Eckpfeiler der Espumisan® Kommunikation sind über Apotheken, Ärzte, Hebammen distribuierte Services zu verschiedenen Schwerpunktthemen (z.B. 3-Monatskoliken bei Babys oder Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit). Größter Beliebtheit erfreuen sich auch das PocketPoster mit BabyMassagen sowie die Smartphone-App "Kinder und Gift" mit bereits ca. 80.000 Downloads.



Weitere Informationen zu den Espumisan® Präparaten sowie zum umfassenden Espumisan® Serviceprogramm sind im Internet abrufbar unter http://www.espumisan.de



Espumisan® Emulsion. Wirkstoff: Simeticon. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden, z. B. Blähungen (Meteorismus), Völlegefühl, Säuglingskoliken (Dreimonatskoliken). Zur Vorbereitung von Untersuchungen im Bauchbereich, wie z. B. Röntgen, Sonographie (Ultraschall) und Gastroskopie. Als Entschäumer bei Vergiftungen mit Spülmitteln (Tensiden). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

BERLIN-CHEMIE AG, 12489 Berlin

Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLIN-CHEMIE AG

PresseKontakt / Agentur:

PR4YOU

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

presse(at)pr4you.de

030 43 73 43 43

www.pr4you.de



Datum: 11.10.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410946

Anzahl Zeichen: 2233

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLIN-CHEMIE AG

Ansprechpartner: Nicole Koblenz

Stadt: Berlin

Telefon: 030 43 73 43 43





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung