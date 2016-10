Verpackungen und Einweggeschirr für den Weihnachtsmarkt

Praktische Einweglösungen für den Verkauf von Süßwaren, Gebäck und Imbissprodukten im Weihnachtsgeschäft

Einwegverpackungen für den Weihnachtsmarkt

(firmenpresse) - Im Einzelhandel, aber auch bei Schaustellern, Imbissbetreibern oder Lebensmittelhändlern laufen die Vorbereitungen auf das kommende Weihnachtsgeschäft auf Hochtouren. Bereits Ende November starten die ersten Weihnachtsmärkte, und auch wenn die Standplätze meist schon gesichert sind, müssen noch zahlreiche Vorkehrungen und Beschaffungen getätigt werden.

Wichtige Bedarfsartikel speziell für den Verkauf von beliebten Imbissprodukten auf dem Weihnachtsmarkt, sowie typischen Süßwaren wie kandierten Früchten, Weihnachtsplätzchen, Marzipan, gebrannten Mandeln, usw., aber auch dem obligatorischen Glühwein, Punsch oder der Feuerzangenbowle, sind die passenden Serviceverpackungen, bzw. praktische Lösungen aus dem Bereich des Einweggeschirrs.

Die Pro DP Verpackungen bietet in jedem Jahr ein breites Angebot an weihnachtlichen Einwegverpackungen und Lösungen für das Weihnachtsgeschäft in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel, welches auch unternehmerfreundlich 24 Stunden rund um die Uhr im Onlineportal Pack4Food24.de bestellt werden kann. Egal ob praktische Imbissverpackungen für den To Go Verkauf, günstiges Einweggeschirr (http://www.einweggeschirr-online.de) für den Verzehr direkt am Imbissstand, Glühweinbecher (https://www.pack4food24.de/Artikel-W/Weihnachtssortiment/Gluehweinbecher) für den Verkauf des leckeren Warmmachers oder auch Beutel, Tüten und Papiertragetaschen mit weihnachtlichen Motiven (https://www.pack4food24.de/Artikel-W/Weihnachtssortiment/Papiertragetaschen-mit-Weihnachtsmotiv), im Weihnachtssortiment der Pro DP Verpackungen finden die Unternehmen die passende Lösung, und eventuell auch neue Ideen für eines der wichtigsten Saisongeschäfte des Jahres.





Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

