"Tag der offenen Tür" bei PROGAS in Kassel

Über das bunte Ergebnis der Malaktion für Kinder freut sich das Team von Flüssiggasversorger PROGAS.

(firmenpresse) - Zum "Erlebnistag" im Industriepark Kassel veranstaltete Flüssiggasversorger PROGAS einen "Tag der offenen Tür" mit abwechslungsreichem Programm auf dem Firmengelände. Die kleinen Besucher erhielten dabei die Gelegenheit, einen Flüssiggasbehälter bunt zu bemalen. Der Behälter wird am Tankpark Lohfelden, Am Fieseler Werk 3 - 5, in Kassel-Lohfelden ausgestellt. Dort betreibt PROGAS eine Autogas-Tankstelle.



Im Industriepark Kassel befindet sich eines von bundesweit drei Regionalzentren von PROGAS, einem der führenden Flüssiggasversorger in Deutschland. Von dort aus werden über 27.000 Kunden im mitteldeutschen Raum von der holländischen bis zur polnischen Grenze betreut.





Das Handelsunternehmen PROGAS vertreibt mit 300 Mitarbeitern die Flüssiggase Propan und Butan an private und gewerbliche Kunden sowie an öffentliche Einrichtungen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1949, der Hauptsitz befindet sich in Dortmund. In Deutschland hat PROGAS ein flächendeckendes Vertriebsnetz errichtet.

PROGAS GmbH& Co. KG

