Migräne im Herbst häufiger

(firmenpresse) - In Deutschland leiden mindestens acht Millionen Menschen unter der Volkskrankheit Migräne. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, mitunter jede Woche. Wenn drei oder mehr Migräneattacken pro Monat auftreten, wird es Zeit für eine vorbeugende Behandlung. Gerade Wetterlagen, wie sie im Herbst üblich sind, erhöhen das Risiko für Migräneanfälle. Dabei soll die Therapie wirksam und gleichzeitig sehr gut verträglich sein.

Migränepatienten haben nachweislich häufig erniedrigte Magnesium-, Riboflavin- und Coenzym Q10-Werte. Dabei sind die Mikronährstoffe Magnesium und Riboflavin (Vitamin B2) unverzichtbare Schlüsselstoffe für die Energiegewinnung, z.B. im Gehirn. Bei einem Defizit an diesen Mikronährstoffen wird der Energiestoffwechsel gestört. Eine diätetische Behandlung mit hochdosiertem Magnesium, Riboflavin und Coenzym Q10 gleicht dieses Defizit aus.

Migravent Kapseln enthalten eine spezielle Kombination der Mikronährstoffe Magnesium, Riboflavin und Coenzym Q10 sowie weiterer Vitamine und Mineralstoffe, die auf den besonderen Bedarf von Migränepatienten abgestimmt ist.

-Magnesium (600 mg) und Vitamin B2 (400 mg) tragen zur normalen Funktion des Energiestoffwechsels und des Nervensystems bei, z.B. im Gehirn.

-Coenzym Q10 (150 mg) ist ein wesentlicher Baustein in den Mitochondrien, den Energiekraftwerken jeder Zelle.

-Rundumversorgung mit weiteren wichtigen Mikronährstoffen

Der Vorteil von Migravent ist neben der Zusammensetzung die gute Verträglichkeit. Migravent ist eine ergänzende bilanzierte Diät zur Behandlung der Migräne.



Weber & Weber ist einer der führenden Hersteller von naturheilkundlichen Arzneimitteln in Deutschland. Bewährte Rezepturen gründen auf der langjährigen Erfahrung von naturheilkundlichen Therapeuten und helfen seit über 69 Jahren vielen Patienten zuverlässig.

Datum: 11.10.2016 - 17:20

