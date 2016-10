Werder Bremen-Presseservice: Einladung zur Pressekonferenz am Donnerstag, 13.10.2016, um 12.30 Uhr

(ots) - Der SV Werder Bremen lädt vor dem

Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.10.2016,

um 18.30 Uhr) alle Medienvertreter am Donnerstag, 13.10. 2016, um

12.30 Uhr zur Pressekonferenz ein.



Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, Trainer Alexander Nouri und

Werder-Spieler Serge Gnabry stehen dabei für Fragen der Journalisten

zur Verfügung. Die Pressekonferenz findet wie gewohnt im

Pressekonferenzraum in der Ostkurve des Weser-Stadions statt. Der

Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Medienzugang neben

der Fan-Welt in der Ostkurve.







Pressekontakt:

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Kommunikation

info(at)werder.de

Telefon: 0421/434590



Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 16:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1410967

Anzahl Zeichen: 946

Kontakt-Informationen:

Firma: Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung