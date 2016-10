WAZ: Helden fürchten nun um ihr Leben

- Kommentar von Lutz Heuken zur Terrorfahndung

(ots) - Die Kanzlerin hat sie gelobt, Leipzigs

Oberbürgermeister hat sich bedankt: Die drei Syrer, die den

mutmaßlichen Terroristen Dschaber al-Bakr in Leipzig gefangen,

gefesselt und der Polizei übergeben haben, sind augenscheinlich

Helden.



Eigentlich müsste man die Zivilcourage der drei Männer nun groß

feiern. Die Kanzlerin, der Bundespräsident oder der sächsische

Ministerpräsident müssten sie öffentlich belobigen, ihnen Orden

umhängen und sie den Mitbürgern als leuchtendes Beispiel für

gelungene Integration präsentieren.



Wahrscheinlich aber wird all das nicht stattfinden. Die drei

arabischen "Helden" sind erst einmal untergetaucht. Sie haben die

begründete Furcht, dass sie selbst und ihre Familien in Syrien als

"Verräter" auf der Todesliste der IS-Terroristen auftauchen. Auf der

anderen Seite ist der Drang deutscher Politiker, sich mit syrischen

Flüchtlingen ablichten zu lassen, zurzeit offenbar gering.



Die rechte Hetze, die Flüchtlingen vor allem in Ostdeutschland

entgegenschlägt, zeigt böse Wirkung. Den zaudernden Politikern möchte

man die Zivilcourage der drei Syrer wünschen - und den Fremdenfeinden

einen Moment der Nachdenklichkeit.







