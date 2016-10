Online oder offline im Kundenkontakt?

(firmenpresse) - "Digitalisierung" ist mittlerweile ein weit verbreiteter Begriff. Er definiert den Wandel hin zu elektronisch gestützten Prozessen mittels Informations- und Kommunikationstechnik. Auch die Beratung und Betreuung von Kunden in der Finanz- und Versicherungswirtschaft ändert sich durch die Digitalisierung. Wie stark und welche Bereiche von Berufen mit Kundenkontakt davon betroffen sind und wie weit sich die Digitalisierung auf die Weiterbildung und Mediennutzung auswirkt, möchte das CAMPUS INSTITUT zusammen mit Wolters Kluwer in einer Umfrage herausfinden.



Wie weit ist die Branche?

Hat sich der Kontakt zu Ihren Kunden verändert? Wie kommunizieren Sie mit Ihren Kunden heute? Wo informieren Sie sich über das aktuelle Marktgeschehen? Wie gestaltet sich Ihre Weiterbildung? Mit diesen und weiteren Fragen möchten der Bildungsdienstleister CAMPUS INSTITUT und der Wissens- und Informationsanbieter Wolters Kluwer den Geschäftsalltag von Branchenteilnehmern der Versicherungs- und Finanzbranche näher beleuchten. Dieser Status quo aus den Ergebnissen der Umfrage soll einen detaillierten Einblick in den heutigen Umgang mit digitalen Medien z.B. in der Kundenberatung, im Verkauf geben und die Bereitschaft zu Veränderungen verdeutlichen.



Teilnehmer gesucht!

Aufgerufen zur Teilnahme sind alle Branchenteilnehmer, also Versicherungs- und Finanzvermittler, aber auch Mitarbeiter in Gesellschaften o.Ä.



Die Umfrage ist über folgenden Link zu erreichen: https://www.surveymonkey.de/r/HZXJN87



Die Ergebnisse der Umfrage werden im November auf den Webseiten des CAMPUS INSTITUT bzw. auf dem Portal VersicherungsPraxis24 von Wolters Kluwer veröffentlicht. Interessierte können die Auswertung der Umfrage auch auf Anfrage per E-Mail erhalten unter info(at)campus-institut.de oder versicherungspraxis24(at)wolterskluwer.de.



Über das CAMPUS INSTITUT

Seit mehr als 12 Jahren werden am CAMPUS INSTITUT in Zusammenarbeit mit den staatlichen Hochschulen Schmalkalden und Koblenz die weiterbildenden Studienprogramme Finanzfachwirt/-in (FH) und Betriebswirt/-in für betriebliche Altersversorgung (FH) angeboten. Mit diesen beiden Hochschulweiterbildungen hat das CAMPUS INSTITUT zwei der hochwertigsten Qualifikationen für die Finanzbranche im deutschsprachigen Raum mitentwickelt. Außerdem bietet das CAMPUS INSTITUT seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches Seminarprogramm für Finanz- und Versicherungsberater, das seit 2015 auch als Seminarflatrate buchbar ist.







Über Wolters Kluwer

Der Wissens- und Informationsdienstleister Wolters Kluwer bietet in Deutschland insbesondere in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern fundierte Fachinformationen in Form von Literatur, Software und Services für den professionellen Anwender. Hauptsitz von Wolters Kluwer in Deutschland ist Köln, das Unternehmen beschäftigt an über 20 Standorten rund 1.200 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.de Wolters Kluwer in Deutschland ist Teil des internationalen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer n.v. mit Sitz in Alphen aan den Rijn (Niederlande), der bei einem Jahresumsatz (2015) von 4,2 Milliarden Euro weltweit rund 19.000 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in über 180 Ländern bedient. Die Aktien sind an der Euronext Amsterdam (WKL) gelistet, außerdem werden sie in der AEX und im Euronext 100 Index geführt. In den Vereinigten Staaten wird die Aktie in Form eines Sponsored Level 1 Amercian Depositary Receipt (ADR) Programms auf dem Over the Counter-Markt gehandelt (WTKWY). Weitere Informationen finden Sie unter: www.wolterskluwer.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.surveymonkey.de/r/HZXJN87



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

CAMPUS INSTITUT

Keltenring 11

82041 Oberhaching

Telefon: 089-62 83 38 25

info(at)campus-institut.de

www.campus-institut.de



Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Redaktion Wirtschaft, Versicherungen & Finanzen

Feldstiege 100

48161 Münster

Telefon: 02533-9300-390

versicherungspraxis24(at)wolterskluwer.de

www.versicherungspraxis24.de

CAMPUS INSTITUT für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG

Kontakt-Informationen:

Firma: CAMPUS INSTITUT für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG



