Ein Jahr Partnerschaft: Netto Marken-Discount und DeutschlandCard ziehen Bilanz

Signifikante Steigerung der Kundenbindung und effektive Neukundengewinnung

(firmenpresse) - Am 12. Oktober 2015 wurde Netto Marken-Discount Premium Partner des Multipartner-Bonusprogramms DeutschlandCard. Die wöchentlich 21 Millionen Kunden des Lebensmitteldiscounters können seit Beginn der Kooperation bei jedem Einkauf Punkte sammeln und einlösen - und das in bundesweit mehr als 4.180 Filialen sowie im Netto Online-Shop. Und die Partnerschaft kommt an: Bisher haben bereits mehrere Millionen Teilnehmer ihre DeutschlandCard bei Netto eingesetzt und gepunktet.



"Die Zusammenarbeit mit der DeutschlandCard ist sehr erfolgreich. Unsere Kunden schätzen das Programm und nutzen vermehrt die Chance, Punkte zu sammeln. Schon kurz nach dem Start der Kooperation konnten wir durch das starke Netzwerk der DeutschlandCard zahlreiche Neukunden gewinnen. Zudem erhöht die Partnerschaft die Kundenbindung und stärkt die Einkaufsstättenloyalität. Effekte, die auch die Umsätze positiv beeinflussen", erklärt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.



Teilnehmer nutzen die DeutschlandCard intensiv und schätzen den zusätzlichen Bonus in Form von Punkten. Deshalb konzentrieren sie ihre Einkäufe auf die am Programm teilnehmenden Unternehmen. Dies resultiert in größeren Warenkörben, einer erhöhten Einkaufsfrequenz und somit einer Kundenwertsteigerung bei Partnerunternehmen.



"Netto Marken-Discount ist für unsere Teilnehmer ein äußerst attraktiver sowie aktiver Partner und ergänzt unser Partnerportfolio hervorragend. Seit dem Start der Kooperation ist die Anziehungskraft und Alltagsrelevanz der DeutschlandCard noch weiter gestiegen. In der Folge haben wir in den vergangenen zwölf Monaten auch von einem massiven Teilnehmerzuwachs profitiert", so Dirk Kemmerer, Geschäftsführer Arvato Digital Marketing und Geschäftsführer der DeutschlandCard.



Zum einjährigen Jubiläum der Partnerschaft mit dem Kampagnenmotto "Spar dich überglücklich - mit Netto und der DeutschlandCard" profitieren Programmteilnehmer vom 17. Oktober bis zum 12. November 2016 von zahlreichen Aktionen. Neben attraktiven Coupons warten auf die aktuell mehr als 20 Millionen DeutschlandCard Teilnehmer unter anderem Glückslose sowie die Verlosung von einer Million DeutschlandCard Punkten. Alle Informationen zu den Aktionen und Gewinnspielen sind ab 16. Oktober 2016 unter www.netto-online.de verfügbar.





Punkte sammeln bei jedem Einkauf

Getreu dem DeutschlandCard Motto "Punkte dich glücklich" wird Netto-Kunden je Einkaufswert von zwei Euro ein Punkt gutgeschrieben. DeutschlandCard Teilnehmer können Punkte auch bei weiteren Premium Partnern u.a. im stationären Einzelhandel sowie bei mehr als 350 Online Shops sammeln. DeutschlandCard Teilnehmer werden regelmäßig über ihren aktuellen Punktestand informiert und können diesen auch online in ihrem persönlichen DeutschlandCard Konto einsehen. Sie erhalten außerdem attraktive Coupons mit denen sie beim Einkauf zusätzlich punkten. Um Kunden noch mehr Flexibilität zu bieten, können auch die Netto-App sowie die DeutschlandCard App zum Sammeln von DeutschlandCard Punkten bei Netto genutzt werden. Außerdem können internetaffine Verbraucher mit der DeutschlandCard beim Kauf im Netto-Online-Shop www.netto-online24.de sowohl Punkte sammeln als auch einlösen.



Über Netto Marken-Discount

Netto Marken-Discount gehört mit 4.180 Filialen, fast 75.000 Mitarbeitern, wöchentlich mehr als 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro, zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.

Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von sieben Schwerpunkthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seines nachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch die Spendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit 5.510 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.





http://www.deutschlandcard.de



Die DeutschlandCard ist Betreiber des branchenübergreifenden Multipartner-Bonusprogramms. Mehr als 20 Millionen Programmteilnehmer sammeln bei den teilnehmenden Geschäften der Partnerunternehmen Punkte in unterschiedlichen Lebensbereichen. Zu den Partnern gehören EDEKA und Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, sonnenklar.TV, Vergölst Reifen- und Autoservice, Hertz Autovermietung, L"TUR, Bauunion 1905, innogy, teilnehmende Apotheken sowie mehr als 350 Online Shops. Die gesammelten Punkte können anschließend gegen Prämien eingelöst, bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet oder an gemeinnützige Organisationen in Deutschland gespendet werden. Die DeutschlandCard ist ein Tochterunternehmen des internationalen Technologiedienstleisters Arvato Bertelsmann. Am Unternehmenssitz in München beschäftigt die DeutschlandCard rund 100 Mitarbeiter.

Die DeutschlandCard wird von den Programmteilnehmern durchschnittlich sechs Mal im Monat eingesetzt. Die Vielfalt und die deutschlandweite Verbreitung der Partner sorgen für eine hohe regionale Nähe zu den Teilnehmern und eine hohe Relevanz in ihrem täglichen Leben. Durch das Programm werden zudem kanal- und branchenübergreifende Customer Insights generiert, die es Partnerunternehmen ermöglichen, ihre Kunden umfassend kennenzulernen. Mit der DeutschlandCard können Unternehmen ihre Kunden konsequent über alle Kanäle begleiten und ihnen jederzeit individuelle und bedarfsgerechte Angebote und Informationen zur Verfügung stellen - beispielsweise über die DeutschlandCard App, klassische Direct Mails, Newsletter oder die DeutschlandCard Website. Mit diesem Kundenwissen können Unternehmen effektiv Neukunden gewinnen, Bestandskunden langfristig binden und entwickeln sowie optimiertes Multichannel Marketing betreiben.



Weitere Informationen: www.deutschlandcard.de

