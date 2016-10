Stress-Studie der AOK bestätigt: Baden-Württembergs Studierende sind überdurchschnittlich belastet

(ots) - An Baden-Württembergs Hochschulen fühlen sich

die Studierenden gestresster als im bundesweiten Durchschnitt. Bei

den jetzt veröffentlichten Ergebnissen einer wissenschaftlichen

Befragung von Studierenden landet Baden-Württemberg unter allen

Bundesländern im oberen Drittel: 78 von 100 Studierenden fühlen sich

spürbar gestresst - im bundesweiten Schnitt sind es 74 Prozent. "Das

Thema Stress scheint Studierende im Südwesten wirklich zu bewegen,

denn mit einer solch hohen Beteiligung von fast 6.000 Studierenden

haben wir nicht gerechnet", erläutert Studiengangsleiter Prof. Martin

Voeth von der Universität Hohenheim. "Bei der Belastung der

Studierenden könnte die landestypische Mentalität auch ein Faktor

sein. Die Studierenden in Baden-Württemberg sind scheinbar einem

höheren Erwartungsdruck ausgesetzt. Daneben können zusätzliche

Belastungen wie etwa Nebentätigkeiten, eine angespannte finanzielle

Lage und die schwierige Wohnungssituation eine Rolle spielen", so

Voeth. Hinzu komme, dass heute bereits der Kampf um die

Master-Studienplätze für viele Studierende am ersten Tag des

Bachelorstudiums beginne.



Zur Stressbewältigung wünschen sich 19,7 Prozent der Hochschüler

Angebote von externen Organisationen. Die Mehrheit der Studierenden

bevorzugt dabei eine persönliche Beratung. "Der erste Schritt ist,

eigene Frühwarnzeichen für Stress zu bemerken und die Auslöser zu

identifizieren. Um dem Stress entgegenzuwirken, sind psychologische

Schutzfaktoren wichtig. Ein starkes soziales Umfeld, ein

wohlwollender Umgang mit sich selbst, Durchhaltevermögen und Wissen

darüber, was einem wirklich wichtig ist, können ausgleichend wirken

und die innere Balance stärken", so Prof. Martin Bohus vom

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Der

Wissenschaftliche Direktor des ZI hat zusammen mit der AOK

Baden-Württemberg das Stressbewältigungskonzept "Lebe Balance"



entwickelt.



Studierenden, die etwas gegen Stress tun wollen, bietet die AOK

Baden-Württemberg neben Experten-Beratungen auch einen

Onlinestresstest für Hochschüler an

(http://aok-on.de/gesundheit-leben/stresstest). Außerdem hat die AOK

Baden-Württemberg mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

ein Angebot zur individuellen Stressbewältigung modellhaft

durchgeführt, das flächendeckend für Studierende angeboten werden

soll. In den Seminaren lernen die Hochschüler, mit mehr Gelassenheit

flexibel auf Stresssituationen zu reagieren. Für die Teilnahme

vergibt die technische Universität zwei sogenannte Credits, die als

Leistungspunkte auf das Studium angerechnet werden. "Lebe Balance

stärkt Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit, die zu einer

besseren Bewältigung von stressreichen Situationen beitragen. In der

Evaluation des Konzepts verringerte sich die psychische Belastung der

Teilnehmer und Teilnehmerinnen signifikant", so Bohus weiter. Über

einen Zeitraum von 12 Monaten wurde der Erfolg der Kurse bei 1.813

Teilnehmern in Baden-Württemberg evaluiert. Mit einer evaluierten

Weiterempfehlungsquote von 82 Prozent ist Lebe Balance ein

erfolgsversprechendes Konzept.







Pressekontakt:

AOK Baden-Württemberg

Pressestelle

Amélie Kreuzhof

Presselstr. 19

70191 Stuttgart

Telefon 0711 2593 - 229

Telefax 0711 2593 - 100

E-Mail presse(at)bw.aok.de

www.aok-bw-presse.de



Original-Content von: AOK Baden-W?rttemberg, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

AOK Baden-Württemberg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 17:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1410982

Anzahl Zeichen: 3817

Kontakt-Informationen:

Firma: AOK Baden-Württemberg

Stadt: -------------------------------------------------------------- Zur Studie: http://ots.de





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung