Spitzenkoch Tim Raue als bestes Standort-Marketing für Berlin geehrt

Von links: Thomas E. Herrich, Präsident MC Berlin, Tim Raue, Michael T. Schröder, Ehrenpräsident MC

(firmenpresse) - Berlin, 11. Oktober 2016 - Im Rahmen seines diesjährigen Festes verlieh der Marketing Club Berlin (MC Berlin) gestern den M-Ehrenpreis 2016 wegen seiner besonderen Verdienste um das Standort-Marketing für Berlin an den weltweit bekannten Sternekoch Tim Raue. Rund 200 Gäste verfolgten die Preisverleihung im STUDIO tim raue, seiner eigenen Hertha-VIP-Lounge im Olympiastadion Berlin.



In seiner Laudatio auf den Preisträger hob Michael Schröder, Ehrenpräsident des MC Berlin, hervor: "Tim Raue hat für die Gastronomie Berlins und ihren Ruf Außergewöhnliches geleistet. Er hat eine starke Marke TIM RAUE entwickelt, die immer mit Berlin verbunden bleiben wird - egal, wo er mal wieder ein neues Restaurant-Projekt startet. Essen und Trinken, sich dabei Wohlfühlen und gern Wiederkommen gehören zu den so wichtigen sogenannten weichen Faktoren im Standort-Marketing. Wie hart dies jeden Tag erarbeitet und verteidigt werden muss, weiß er, seitdem er sich für den Beruf des Kochs und Unternehmers entschieden hat, nur zu gut. Dafür gebührt ihm großer Dank und der M-Ehrenpreis des Marketing Club Berlin 2016".



Thomas E. Herrich, Präsident des Clubs, ergänzte: "Persönlichkeiten wie Tim Raue machen natürlich auch Marketing für unsere Stadt. Er ist ein fantastischer Botschafter Berlins und spielt seit Jahren in der kulinarischen Champions League. Wir sind sehr stolz, Tim Raue heute hier auszeichnen zu dürfen."



"Ich bin Berliner mit Leib und Seele. Wenn ich durch meine Arbeit dazu beitrage, dass diese wunderbare Stadt nicht nur wegen ihrer Coolness, sondern auch als Gourmetziel bekannt wird, dann freut mich das natürlich ganz besonders", sagte Tim Raue über die Auszeichnung mit dem M-Ehrenpreis.



Der diesjährige Preisträger steht damit in einer Reihe von Persönlichkeiten, die in den vergangenen Jahren mit dem M-Ehrenpreis ausgezeichnet wurden: Philippa Ebene ("Karneval der Kulturen") 2010, Karl-Heinz Müller ("Bread & Butter") 2011, Christiane von der Osten/Michael Neff ("Gallery Weekend") 2012, Jürgen Lock/Christian Jost ("Berlin Marathon") 2014 und Dieter Kosslick ("Berlinale") 2015.





1955 als "Verkaufsleiter-Club" gegründet ist der Marketing Club Berlin (MC Berlin) heute Treffpunkt für Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Mehr als 360 engagierte Unternehmen und Einzelmitglieder, etwa 20 Veranstaltungen pro Jahr und das gebündelte Wissen aus sechs Jahrzehnten Marketingarbeit machen den MC Berlin zur zentralen Anlaufstelle und Drehscheibe für Marketing in der Hauptstadt. Der MC Berlin ist Mitglied des Deutschen Marketing-Verbandes (DMV). Präsident ist Thomas E. Herrich, Mitglied der Geschäftsleitung von Hertha BSC.

