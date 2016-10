Südfrankreichs Weinmeister am Werk

Nicht zu toppen - Der Côtes du Rhône Reserve des Jahres 2014

(LifePR) - Die Familie Perrin zählt zu den größten Weinbergbesitzern des Rhône Tals und wurde im Jahr 2006 in den exklusiven Club der ?Primum Familiae Vini? aufgenommen, der auf die zwölf weltweit führenden Winzerfamilien begrenzt ist.

Kurze Zeit später wurde sie mit dem Titel "voted personality of the year 2014" ausgezeichnet.

Für seine edlen Tropfen Châteauneuf du Pape des Château de Beaucastel genießt das Unternehmen Weltruf.

Die aktuelle Sensation ist der Famille Perrin Côtes du Rhône Reserve 2014 www.goo.gl/xrLlwy , ein körperreicher und vollmundiger trocken ausgebauter Rotwein, der die opulenten Aromen roter Früchte und tief-schwarzer und saftiger Kirschen in das Zentrum des Geschmackes exponiert.

Mit von der Partie ist der pfeffrige Syrah, der sonnige Grenache und der kräftige Mourvèdre oder auch Monastrell, der ein ausgezeichneter Verschnittpartner ist und der der Cuvée fleischige Noten schenkt.

Seine Lagerfähigkeit liegt bei 5 Jahren ab Jahrgang. Wo gibt es ihn?

Bei www.xanthurus.de - Einkaufen auf Deutschlands beliebten Wein-Online-Portal.

Wie immer: Ab 12 Flaschen versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.





xanthurus GmbH

