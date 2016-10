TV-Nachrichtenflaggschiff "MDR aktuell" ab 2017 auch mit Gebärdendolmetscher (FOTO)

(ots) -

Mit dem 5. Jahrestreffen heute, 11. Oktober in Leipzig, ist der

konstruktive Dialog zwischen dem MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK und den

Behindertenverbänden fortgesetzt worden.



Barrierefreiheit hat beim MDR weiterhin Priorität: Ab 2. Januar

2017 wird "MDR aktuell" mit Gebärdung gesendet. Neu sind 2017 auch

die Hörbeschreibung der "Silbereisen-Feste" sowie der erste

wöchentliche Nachrichtenüberblick in Leichter Sprache für Menschen

mit kognitiven Behinderungen in Mitteldeutschland.



Das Thema "Menschen mit Behinderung" ist im MDR-Programm und bei

den Zulieferungen für "Das Erste" ein fester Bestandteil, von der

Tagesaktualität über die dokumentarischen bis zu den fiktionalen

Formaten. Damit nimmt der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK einen Spitzenplatz

innerhalb der ARD ein.



Die Behindertenverbände, Institutionen und die Deutsche

Zentralbücherei für Blinde (DZB), ohne deren Unterstützung passgenaue

Angebote für Menschen mit Behinderung im MDR nicht umsetzbar wären,

haben mit Genugtuung den weiteren Ausbau der Barrierefreiheit

begrüßt. MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Karola Wille

unterstreicht: "Der MDR ist ein verlässlicher Partner für alle

Menschen unserer Gesellschaft."



Gebärdensprache: "MDR aktuell" bietet ab 2. Januar 2017 seine

beiden täglichen Abendausgaben, 20.15 und 21.45 Uhr, mit

Gebärdendolmetscher an und baut damit die barrierefreien Angebote für

gehörlose Menschen aus. Das teilte der MDR heute in Leipzig

anlässlich seines Jahrestreffens mit Behindertenverbänden mit. Durch

diese Gebärdung unterstreicht der Sender seine Bedeutung als das

Informationsmedium in Mitteldeutschland. Bisher gibt es in

Deutschland diesen Service nur für die "Tagesschau" und das

"heute-journal".



Zu empfangen ist das Angebot über MDR+ im Internetfernsehen sowie

im Livestream von www.mdr.de .





Der MDR sendet bereits das regionale Informationsmagazin "MDR um

11" mit Gebärde.



Audiodeskription: Ebenfalls neu werden die vom MDR für "Das Erste"

produzierten "Feste mit Florian Silbereisen" mit Live-Hörbeschreibung

gesendet. Mit diesem zusätzlichen barrierefreien Zugang zur besten

Sendezeit, 20.15 Uhr, beginnend ab 7. Januar 2017, können blinde und

sehbehinderte Menschen dem Publikumsmagneten und seiner mehrstündigen

Show ebenso folgen wie sehende Zuschauer.



Derzeit stellt der MDR etwa 10 Prozent seines eigenen

Fernsehprogramms mit Audiodeskription zur Verfügung. In den

Abendstunden wird es ab 2017 im MDR FERNSEHEN mehr Sendungen mit

Hörbeschreibungen geben. Dafür entwickelt der Sender derzeit eine

neue Form der Audiodeskription, die sich auch für Reportagen eignet.



Untertitelung: 83 Prozent des täglichen MDR-Fernsehprogramms

werden mit Untertitelung für Menschen mit Höreinschränkungen

bereitgestellt. Inzwischen sind montags bis freitags alle Sendungen

zwischen 06.00 und 22.05 Uhr untertitelt. Dieser Service für

Gehörlose und Hörgeschädigte wird schon jetzt am Sonntagmorgen für

die Reihe "selbstbestimmt! Leben mit Behinderung" angeboten sowie

2017 u.a. mit der Schließung von Lücken am Wochenende weiter

ausgebaut. Das betrifft zum Beispiel auf vielfachen Wunsch die

Untertitelung der Sonntags-Sendung "MDR Garten".



Für "Das Erste" stellt der MDR außerdem sicher, dass seine

Zulieferungen barrierefrei zugänglich sind: Die vom MDR produzierte

Ausgabe des Politmagazins "FAKT", dienstags 21.45 Uhr im "Ersten",

ist mit Gebärdensprache in der Mediathek abrufbar. Mit

Audiodeskription produziert der MDR für "Das Erste" bereits jetzt

u.a. die Hauptabendserien "In aller Freundschaft", "Tierärztin Dr.

Mertins" oder "Um Himmels Willen". 2016 kam die Vorabendserie "Die

jungen Ärzte" dazu. Die "Tatort"-, "Polizeiruf 110"- und

Fernsehfilm-Zulieferungen für "Das Erste" werden bereits seit 2009

mit Hörbeschreibung ausgestrahlt. Alle MDR-Erstsendungen fürs Erste

sind mit Untertiteln zu sehen.







Pressekontakt:

Margit Parchomenko, HA Kommunikation,

Tel.: (0341) 3 00 64 72, www.mdr.de/presse sowie Twitter: (at)MDRpresse.



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

MDR Mitteldeutscher Rundfunk 1-mdr-treffen-behindertenverbaende-2156.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 18:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1410999

Anzahl Zeichen: 4671

Kontakt-Informationen:

Firma: MDR Mitteldeutscher Rundfunk 1-mdr-treffen-behindertenverbaende-2156.jpg

Stadt: Leipzig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung