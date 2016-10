Mitteldeutsche Zeitung: zu Bonn-Berlin

(ots) - Für westdeutsche Lokalpatrioten mag diese Erkenntnis

das Deprimierendste an dem Bericht sein, den die westdeutsche

Bundesbauministerin Barbara Hendricks über das Regieren in zwei

Städten vorgelegt hat. Dass die Schlacht geschlagen ist, das wusste

man. Aber heute wirkt bereits der Gedanke seltsam aus der Zeit

gefallen, wie man auf die Idee gekommen ist, sie zu führen. Berlin

ist Deutschland Hauptstadt. Bonn hat in Zeiten der Teilung

ausgeholfen. Das war gut so. Aber das war's auch. Die Teilung der

Regierungsfunktionen hat ein Vierteljahrhundert sozial befriedend

gewirkt. Mit abnehmender Bedeutung. Heute ist sie nur noch

umständlich und kostet. Hendricks Bericht listet alles säuberlich

auf. In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, diesen

Anachronismus planmäßig abzuwickeln.







