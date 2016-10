Weser-Kurier:über den Berlin/Bonn-Bericht

(ots) - Der von Bundesministerin Barbara Hendricks

vorgelegte Bericht zur Regierungsarbeit in Bonn und Berlin ist

inhaltlich dünn. Sehr dünn. Beschwerden über notwendige Telefonate

und Videokonferenzen klingen einfach nur lächerlich. Wenn innerhalb

Deutschlands die interne Kommunikation so schwierig sein soll: Wie,

bitte schön, organisieren sich denn multinationale Konzerne? Beim

Thema Dienstreisen muss kritisch hinterfragt werden, ob jede der

20700 Bonn-Berlin-Fahrten im Jahr notwendig war. Durch einen

Komplettumzug nach Berlin würden übrigens die Reisekosten nicht

zwangsläufig sinken. Es macht wegen der vielfältigen Verbindungen zur

EU und Nato durchaus Sinn, dass zum Beispiel das

Verteidigungsministerium oder das Landwirtschaftsministerium ihren

Dienstsitz am Rhein haben. Der Weg von Bonn nach Brüssel lässt sich

in 150 Minuten mit dem Pkw zurücklegen. Von Berlin aus wäre eine

Flugreise notwendig. Und: Im Jahr 2017 sollte das vernetzte Arbeiten

so weit fortgeschritten sein, dass es unerheblich ist, ob der

Mitarbeiter in Bonn, Berlin oder sogar in Bremen sitzt. Mit der

Aufteilung des Regierungssitzes sind alle Beteiligten bisher gut

gefahren. Warum nicht weiter so?







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Markus Peters

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 18:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1411009

Anzahl Zeichen: 1548

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung