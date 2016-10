Rheinische Post: Kommentar: Zoos zusammenlegen

(ots) - Tierparks sind Aushängeschilder. Städte, die

über einen verfügen, schmücken sich damit ähnlich wie mit Theatern

und Museen. Und deshalb pumpen sie jährlich viele Millionen Euro in

die Zoos, um deren Überleben zu sichern. Denn ohne die Subventionen

müssten die Tierparks auf jeden Fall schließen. Sie tragen sich

längst nicht mehr selbst und machen trotz der Zuwendungen zum Teil

noch hohe Millionenverluste. Angesichts dieser Entwicklung müssen

sich die betroffenen Kommunen die Frage stellen, ob Zoos in der

jetzigen Form überhaupt noch zeitgemäß sind. Brauchen wir in

Nordrhein-Westfalen wirklich gleich acht solcher Einrichtungen, die

in enger Nachbarschaft zueinander zwischen Köln und Münster mit den

nahezu gleichen Tierarten und Angeboten um dieselben Besucher buhlen?

Nein, das brauchen wir nicht. Im Ruhrgebiet würde zum Beispiel ein

großer Zoo völlig ausreichen. Gerade auch in Zeiten klammer

Stadtkassen sollten die Kommunen ernsthaft über Zusammenlegungen und

Fusionen ihrer Tierparks diskutieren.



