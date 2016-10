Rheinische Post: Kommentar: Bonn geht ohne Bund

(ots) - Der Komplettumzug der Ministerien von Bonn nach

Berlin ist nur eine Frage der Zeit. Das Bonn-Berlin-Gesetz, nach dem

sechs Ministerien ihren Hauptsitz in Bonn haben, wird unterlaufen.

Der "Rutschbahn-Effekt" ist Alltag. Die Minister beordern

Führungsstäbe an die Spree, auslaufende Stellen in Bonn werden nicht

besetzt. Waren 2000 noch 1000 Ministerialbeamte in Bonn tätig (in

Berlin 6700), hat sich das Verhältnis heute umgekehrt. Der

Pendel-Zirkus kostet Millionen, die Einmal-Kosten des Umzugs würden

sich amortisieren. Bonn braucht das Feigenblatt Bundesstadt nicht

(mehr). Die Stadt boomt. Standort von Postbank, Telekom, UN. Das

Kongresszentrum ist gut gebucht. Übrigens auch, weil die Teilnehmer

gerne in Nostalgie schwelgen und tagen wollen. Für Touristen sind

Kanzlerbungalow, Bundestag und Villa Hammerschmidt ein Hit. Die

Ministerien gehören nicht dazu. Sicher: Verträge müssen eingehalten

werden. Aber sie können auch neu geschlossen werden. Die nächste

Regierung muss einen Ausstiegsfahrplan für die Bundesstadt

beschließen. Bonn zuliebe.



