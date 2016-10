Braumeister mit Leib und Seele in der kleinsten Brauerei Frankens

Motoröl, Gurken Gose und Whiskydoppelbock sind nur einige der außergewöhnlichen Craft Bier Kreationen aus der Braumanufaktur Hertl, der kleinsten Brauerei Frankens. Hier lässt David Hertl Geschmacksgranaten entstehen, die nicht nur Bierkenner faszinieren.

(firmenpresse) - David Hertl ist derzeit Deutschlands jüngster Braumeister und Biersommelier sowie angehender Weinsommelier. Mit 22 Jahren schloss er seine Meisterausbildung ab bevor er anschließend nebenberuflich die Weiterbildung zum Biersommelier ergänzte. Derzeit strebt der 26 jährige David Hertl nach dem Zertifikat als Weinsommelier, das er voraussichtlich Mitte 2017 neben seinen Meisterbrief hängen wird. 2013 machte er sich selbständig und eröffnete mit der Braumanufaktur seine eigene Brauerei. Sein leidenschaftliches Interesse für das Brauen entdeckte er bereits als Teenager. Erste Bierexperimente in Mamas Küche führten dazu, dass der ehemalige Schweinestall auf dem elterlichen Hof kurzerhand zur Miniaturbrauerei umfunktioniert wurde. Auf 80qm produziert der charismatische Jungbrauer heute bereits rund 80 Hektoliter feinstes Bier, Tendenz steigend: Ein neues Sudhaus und weitere Gerätschaften sollen die Produktion kräftig ankurbeln, denn die Nachfrage nach David Hertls Gerstensaftspezialitäten steigt.



Handmade by Hertl

Wer eine Flasche von David Hertls ausgefallenen Bierspezialitäten in der Hand hält, der bekommt ein zu 100 Prozent handwerklich hergestelltes Craft Bier direkt aus dem Familienbetrieb: Jede Flasche – die meisten sind aus Ton gefertigt – wird von Mutti Vroni handetikettiert und liebevoll versiegelt. Das Etikett selber hat ein Freund der Familie entworfen. Sogar der Holzkasten, in dem David Hertl sein Bier ausliefert, ist in Handarbeit in einer Werkstatt des Lebenshilfe e.V. entstanden. Die Zutaten für seine Biere bezieht David, wenn möglich, von regionalen Bauern, geschrotet wird in der bohrmaschinenbetriebenen Schrotmühle. Zusammen mit seinem Vater Bernd, der Winzer und Biersommelier ist, sowie zwei Auszubildenden braut der talentierte Braumeister rund 40 verschiedene Biersorten im Jahr. Unter diesen Saisonbieren sind Starkbiere zu finden wie das Motoröl Imperial Porter oder kreative Exoten wie die Gurken Gose.



Kraftprotze mit stilvollem Charakter – Die Biere aus der Braumanufaktur Hertl



Die Biere aus dem Hause Hertl haben es in sich: Es sind vor allem Starkbiere mit einem Alkoholgehalt von mindestens 6 vol. Prozent, die in der Braumanufaktur abgefüllt werden. David Hertl will kein massentaugliches Bier produzieren, ihm geht es um den einzigartigen Geschmack, den besonderen Genuss und einen wertvollen Trinkmoment, den er seinen Kunden mit jedem seiner Biere schenken will. Deswegen entstehen in der Braumanufaktur freche, charaktervolle und stets qualitativ erstklassige Köstlichkeiten, die nicht mit dem klassischen Feierabendbierchen verglichen werden wollen.

Eine der neuesten Bierkreationen ist das „End of World“ – Name ist Programm: Ein Black India Pale Ale strotzt mit kraftvollen 8,2 vol. Prozent Alkoholgehalt und enthält geballte Aromapower. Zunächst verführt der Duft von getrockneten Pflaumen und einem Hauch Karamell die Nase bevor der mächtige Körper des „End of World“ mit schokoladigem Malz und fruchtigem Hopfen die Geschmacksnerven begrüßt.

Schon mal Motoröl probiert? Dann wird es Zeit, denn mit „Motoröl“ ist David Hertl ein Imperial Porter gelungen, das drei Monate auf Eichenholz gelagert wurde. Tiefschwarz mit Röst- und Raucharomen brilliert das kraftvolle Bier als charaktervoller Essensbegleiter.

Der Whiskydoppelbock mit seinen torfig, rauchigen Aromen hat sechs Monate im schottischen Islay Whiskyfass verbracht bevor er in die typischen Tonflaschen abgefüllt wurde. Mit einem Alkoholgehalt von 11,3 vol. Prozent ist es das stärkste Bier, das David Hertl zu bieten hat. Im Geschmack bleibt der Doppelbock ausgewogen und vielschichtig, und überzeugt mit einem harmonischen Zusammenspiel der verschiedenen Malzsorten. Das feine Starkbier bringt den traditionellen Hallertauer Hopfen mit dem englischen Fuggels in eine perfekte Verbindung. Nicht nur Whiskyliebhabern ist diese Bierspezialität (mindestens) einen Schluck wert.

Für Freunde ausgefallenen Trinkgenuss‘ ist die Gurken Gose ein absolutes Muss. Zusammen mit den Münchnern Brauern „Hopfmeister“ entstand die Gurken Gose als Collaboration Brew. Die Gose ist ein deutscher Sauerbier Stil, der traditionell mit Salz, Koriander und Milchsäure gebraut wird. Für die Gurken Gose verwendeten die Bierprofis zusätzlich Salatgurken vom ansässigen fränkischen Bauern. Gebraut wurde allerdings in Tschechien, da das Reinheitsgebot das Brauen in Deutschland verbot, jedoch nicht den Import. Wer die Gurken Gose trinkt, der denkt zunächst gar nicht an ein Bier. Mit gerade einmal 4 vol. Prozent Alkoholgehalt und seiner markant gurkig-sauren Note ist die Gurken Gose – oder der „alkoholhaltige Salat“, wie das Etikett verspricht - eine spritzig-leichte Erfrischung an heißen Sommertagen.

Der Klassiker: Das Kellerbier der Braumanufaktur gehört zum Standardsortiment und zählt mit einem gelassenen Alkoholgehalt von 5,2 vol. Prozent zu den klassischen Bieren – hopfenbetont und süffig, mild im Geschmack und perfekt für den gemeinsamen Feierabend mit Freunden.



Das eigene Bier brauen – Seminare von und mit David Hertl

Wer nicht nur probieren will, sondern gerne selbst das Malz zur Maische anrühren will, der findet mit David Hertl den richtigen Braumeister. Er bietet neben den fertigen Bierspezialitäten auch Brauseminare an, bei denen die Teilnehmer ihr eigenes Bier brauen. Einen ganzen Tag lang begleitet David Hertl seine neugierigen Bierfans vom ersten Malzkorn bis zum fertigen Sud. Die gegorenen Biere werden anschließend abgefüllt und den Teilnehmern rund sechs Wochen nach dem Seminar zur Verfügung gestellt. Für reichhaltiges, echt bayerisches Essen wird direkt vor Ort in der Braumanufaktur gesorgt - Spaß, Herzlichkeit und professionell-authentische Einblicke in die kleinste Brauerei Frankens inklusive.

Mit dem Männerseminar bringt David Hertl zusammen, was zusammengehört. Drei Stunden lang genießen die Teilnehmer bei frischem BBQ eine sechsstufige Bierverkostung. Biertrinken auf hohem Niveau mit wissenswerten Hintergrundinfos, Bierbeschreibungen und in angenehm legerer Atmosphäre.

Die beiden Seminare sind ideale Geschenkideen für Genießer, Bierfans und neugierige Brauinteressierte. Für Firmenkunden bietet David Hertl die Seminare auch als Teambuilding-Event an, auch außerhalb von Schlüsselfeld direkt beim Kunden vor Ort. Geschenkgutscheine gibt’s direkt im Online-Shop auf der Website der Braumanufaktur.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.braumanufaktur-hertl.de



Die Braumanufaktur Hertl ist Frankens kleinste Brauerei und wurde 2013 von David Hertl in Schüsselfeld bei Bamberg gegründet. David Hertl, Jahrgang 1990, ist derzeit Bayerns jüngster Braumeister, Biersommelier und angehender Weinsommelier. Er kreiert rund 40 verschiedene Craft Biere pro Jahr mit Fokus auf Starkbiere ab einem Alkoholgehalt von sechs vol. Prozent. 2016 produzierte der Jungbrauer rund 80 Hektoliter Bier (Stand 10/2016). Zudem ist er Inhaber der Bierothek in Bamberg. Seine Biere, Zubehör sowie Gutscheine für verschiedene Bierseminare wie das Brauseminar oder das Männerseminar können online unter www.braumanufaktur-hertl.de bestellt werden.



Kühn & Konkret

