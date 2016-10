Veräusserung von signifikanter Portfolio-Beteiligung

Zug, 11. Oktober 2016

Veräusserung von signifikanter Portfolio-Beteiligung

Private Equity Holding AG (PEH) informiert, dass Doughty Hanson eine

Vereinbarung mit GE zur Veräusserung von LM Wind Power unterzeichnet hat*. LM

Wind Power, ein führender Rotorblatthersteller für Windenergieanlagen, ist das

letzte verbliebene Portfolio-Investment im Fonds Doughty Hanson & Co. III und

PEH's grösste indirekte Beteiligung.

Die Veräusserung von LM Wind Power ist in mehrfacher Hinsicht von wesentlicher

Bedeutung für die PEH: Sie wird zu einem Anstieg des inneren Wertes pro Aktie,

einem deutlichen Zufluss an Liquidität und einer Verbesserung der

Diversifikation durch das Entfernen der grössten Beteiligung führen.

Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2017 vorbehaltlich der Freigabe

durch die Aufsichtsbehörden abgeschlossen werden.

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lara Jud, Investor Relations, lara.jud(at)peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder

http://www.peh.ch

(*) http://www.doughtyhanson.com/private-equity/news/2016/11-10-2016.aspx



