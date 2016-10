BB BIOTECH AG: BB Biotech AG mit Gewinn im dritten Quartal 2016

BB BIOTECH AG: BB Biotech AG mit Gewinn im dritten Quartal 2016

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit der Ad-hoc-

Publizitätspflicht bereits heute über die Ergebnisentwicklung per 30. September

2016.



Im dritten Quartal setzte sich die Erholung im Biotechnologieaktienmarkt und im

Portfolio von BB Biotech fort. Basierend auf den noch nicht geprüften

konsolidierten Zahlen weist BB Biotech für diesen Zeitraum einen Gewinn von CHF

392.1 Mio. aus (Verlust von CHF 575.4 Mio. in derselben Vorjahresperiode).



Der Aktienkurs ist im gleichen Zeitraum in CHF um 11.9% bzw. in EUR um 11.7%

gestiegen.



Für die ersten neun Monate weist BB Biotech einen Verlust nach Steuern von CHF

777.8 Mio. aus (CHF 141.4 Mio. Gewinn in derselben Vorjahresperiode).



Als Beteiligungsgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung

der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.



Die ordentliche Berichterstattung zum Zwischenbericht per 30. September 2016

wird am 21. Oktober 2016 veröffentlicht.







Für weitere Informationen:



Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch(at)bellevue.ch



www.bbbiotech.com







Unternehmensprofil



BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und

ist heute einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist

in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der

Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die

Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die



Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse

von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine

langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.





Medienmitteilung:

http://hugin.info/130285/R/2048315/765810.pdf







