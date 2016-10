Lausitzer Rundschau: Die Teilung als Farce



Regierungsbericht sieht Bonn-Berlin-Gesetz kritisch

(ots) - Manchmal will sich die Wirklichkeit einfach nicht

an politische Vorgaben halten. "Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz",

heißt es in der Koalitionsvereinbarung von Union und SPD. Dabei

arbeiten entgegen der damaligen Vereinbarung inzwischen deutlich mehr

Bundesministerielle an der Spree als am Rhein. Und dieser Trend wird

sich noch verstärken. Bei den Bundesbauten jedenfalls wird nicht

gekleckert, sondern schwer geklotzt. Nachdem bereits das

Bildungsministerium über ein neues Domizil verfügt, in dem auch alle

Bonner Kollegen untergebracht werden könnten, sinnt man im Innen- und

im Bauressort auf vergleichbare Erweiterungen. Die in Bonn immer

wieder beklagte "Rutschbahn" gen Berlin ist demnach zu einer breiten

Straße mit starkem Gefälle geworden. Daraus müssen endlich praktische

Konsequenzen gezogen werden. Die wichtigste: Das Bonn-Berlin-Gesetz

hat sich überlebt. Es sollte dem vormaligen Regierungsprovisorium am

Rhein den Strukturwandel erleichtern. Das ist längst erreicht.

Deshalb braucht es einen verlässlichen Fahrplan zur vollständigen

Verlagerung der Bundesministerien nach Berlin. Die nächste

Bundesregierung wird sich dieser Aufgabe stellen müssen. Alles andere

wäre eine Farce.







