Lausitzer Rundschau: Auf das Wie kommt es an



CSU startet Mitgliederbefragung zu bundesweiten Volksentscheiden

(ots) - Plebiszite auf Bundesebene, so eine verbreitete

Idee, könnten die Demokratie stärken. Nach SPD, Grünen und Linken

will nun auch die CSU die Forderung nach einer entsprechenden

Grundgesetzänderung aufnehmen; die Mitglieder werden dazu befragt.

Doch verändert der Brexit die Debatte grundlegend. Mit dem Votum

einer hauchdünnen Mehrheit der Briten, die EU zu verlassen, haben

Volksentscheide sozusagen ihre demokratische Unschuld verloren.

Plebiszite können ein Konflikt beenden. Sie können ihn aber auch

verschärfen. Das kann auch Horst Seehofer nicht so einfach

wegwischen. In Großbritannien wurde ein komplexes Thema auf Ja oder

Nein verkürzt. Kompromisse waren nicht mehr möglich. Die

Volksabstimmung hat Populisten Raum gegeben und nichts befriedet. Sie

hat Unversöhnlichkeit erzeugt, sogar Hass und Gewalt. Die knappe

Mehrheit, die am Ende den Ausschlag gab, steht in denkbar großem

Kontrast zu den existenziellen Folgen für alle. Volksentscheide auf

der Ebene einer Nation sind eben nicht vergleichbar mit einer

Abstimmung über Rauchverbote in bayerischen Wirtshäusern, die Horst

Seehofer als Positivbeispiele entgegenhält. Andererseits ist

unbestreitbar, dass die repräsentative Demokratie schwächelt. Die

Wahlbeteiligung ist niedrig, die Parteien haben immer weniger

Mitglieder, das Interesse an den Themen des Bundestages ist im Alltag

gering. Die Demokratie droht in Routine zu verkümmern. Plebiszite

können ihr wieder Leben einhauchen, und das ist verdammt notwendig.

Nicht das Ob der Einführung von Volksentscheiden sollte daher das

Thema sein, zumal nur noch die CDU dagegen ist. Umso mehr aber das

Wie. Es muss Hürden gegen den Populismus geben. Zum Beispiel könnte

ein mehrstufiges Verfahren Entgleisungen verhüten: Erst

Volksinitiative, dann Volksbegehren, dann Volksentscheid. Dazu hohe

Teilnahme- und Zustimmungsquoren. Und es darf keine Abstimmungen über



die Kernbereiche des Grundgesetzes und das Grundgesetz selbst geben.

Nicht über das Asylrecht, nicht über die Todesstrafe. Außerdem: Über

Europafragen muss auch europaweit abgestimmt werden. Sind solche

Bedingungen eine Bevormundung der Bürger? Nein, es sind Regeln, die

das Gemeinwesen schützen, sich blindlings ins Unglück zu stürzen. So

wie das in Großbritannien geschehen ist. Die repräsentative

Demokratie in Deutschland hat es bisher sehr gut geschafft,

Interessen auszugleichen und Kompromisse zu finden. Plebiszite können

sie in einem gewissen Rahmen ergänzen. Aber nicht ersetzen.







