Lausitzer Rundschau: Faire Chance für neue Eigentümer



Zur Zukunft der Lausitzer Kohle- und Energiewirtschaft

(ots) - Jetzt wird es für die neuen tschechischen

Eigentümer des Lausitzer Braunkohlerevieres und für die Region ernst.

Sind die Tschechen skrupellose Heuschrecken, wie Umweltaktivisten

behaupten, oder verantwortungsbewusste Unternehmer? Nach dem

vollzogenen Eigentümerwechsel müssen sie Farbe bekennen. Die

Entscheidung, aus dem bisherigen Führungspersonal die Spitze von

Vorstand und Aufsichtsrat zu besetzen, zeigt schon mal, dass sie

personell auf Kontinuität setzen. Ob das auch für

Unternehmenstransparenz, Umgang mit Umsiedlern, Landschaft und

Sponsoring gilt, wird sich zeigen. Die nächsten Monate werden eine

erste Antwort darauf geben, wie viel Heuschrecke in EPH steckt oder

nicht. Die schwierigste Frage bleibt jedoch, wie lange wird hier noch

Braunkohle verstromt, und kann man damit genug Geld verdienen, auch

um die umgepflügte Landschaft wieder zu sanieren? Anders als beim

Atomstrom wird bei Braunkohle das Sanierungsgeld nicht nur im

laufenden Betrieb erwirtschaftet, sondern teilweise bereits da auch

wieder ausgegeben. Ob dieses Modell weiter aufgeht, liegt jedoch

nicht nur in der Hand von EPH, sondern auch in der Hand der Politik.

Beschlüsse zur Klimapolitik und Energiewende greifen unmittelbar in

das Geschäft der Kohlestromerzeuger ein. Diese wirtschaftlichen

Folgen muss Politik mitdenken und mitverantworten. EPH hat jedenfalls

erst mal eine faire Chance verdient, das Heuschreckenbild zu

widerlegen.







