Mittelbayerische Zeitung: Lieber früh üben / Kommentar zum Homeschooling

(ots) - Am deutschen Schulsystem lässt sich vieles

kritisieren. Praxisferne Lehrpläne zum Beispiel. Oder maximal

komprimierter Stoff, der in acht Jahren am Gymnasium durchgepaukt

wird. Große Klassen, in denen individuelle Förderung utopisch ist.

Und überforderte Pädagogen, die unterrichten, sich aber schon längst

in die innere Emigration verabschiedet haben. Ist Homeschooling eine

Alternative? Für Kinder klingt Lernen zuhause verlockend. "Ich wollte

nicht, dass mir ein Lehrer immer sagt, was ich tun muss", sagt Amanda

Gremlich. Da liegt ein Knackpunkt: Kinder, die von Eltern

unterrichtet werden, haben weniger Chancen, die - auch später - so

wichtigen Dinge des Lebens zu lernen: Auseinandersetzungen und

Leistungsdruck aushalten, Kompromisse schließen, sich einen Platz in

einer Gruppe schaffen. Und: Diese Kinder bleiben in der Gedankenwelt

ihrer Eltern. Amandas Bruder ist schlauer: Er will jetzt ans

Gymnasium.







