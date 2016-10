Mittelbayerische Zeitung: Stress gehört dazu / Kommentar zur Stress-Studie unter Studenten

(ots) - Das Wunderbare an den deutschen Universitäten

ist ihre Doppelfunktion: Als Ausbildungsstätten zur Vorbereitung auf

das Berufsleben, aber eben auch als Orte der Kreativität und

Inspiration, des Dialogs, des Ausprobierens und Entwickelns. Es sind

zwei für die Gesellschaft politisch wie wirtschaftlich enorm wichtige

Funktionen, die hier vereint werden - und sich dabei doch allzu oft

gegenseitig im Weg stehen. Wenn sich nun herausstellt, dass sich mehr

als die Hälfte der Studenten gestresst von den Anforderungen des

Studiums fühlen, muss das nicht schlimm sein. Stress, Zeit- und

Leistungsdruck gehören heute in vielen Berufen zum Alltag. Sich schon

in der Ausbildung mit diesen Anforderungen auseinanderzusetzen und

Strategien zum Umgang mit Stresssituationen zu entwickeln ist

wichtig. Schwierig wird es, wenn der Stress krank macht und der

Leistungsdruck die Kreativität und das Entwicklungspotenzial junger

Menschen einschränkt, weil sie keinen Weg finden, mit dem Stress

umzugehen. Hier sind Hochschullehrer und -berater, aber auch Eltern

und Freunde gefragt: Um Hilfe anzubieten oder Alternativen

aufzuzeigen. Und um Raum zu geben für die Erkenntnis: Auch das Lernen

muss man erst lernen.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 20:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1411028

Anzahl Zeichen: 1585

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung